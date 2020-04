Formé à Graulhet, Yannick Jauzion fera une grande carrière du côté de la ville rose. Par sa taille et sa technique, ce numéro 12 lui colle à la peau depuis belle lurette. S’il est devenu un centre iconique sur la planète ovale, c’est grâce à sa puissance et vision de jeu. Jauzion c’est aussi la simplicité sur les terrains de rugby comme en-dehors car il n’a jamais dérogé aux couleurs du rouge et du noir. La preuve, il aura 11 saisons sous le maillot du Stade Toulousain. Aujourd’hui nous dressons le portrait d’un joueur qui aura marqué les esprits du rugby français.

Onze saisons à Toulouse

La paire de centres Jauzion-Fritz en faisait frémir plus d’un. Associés de longue date, les deux joueurs auront partagé de nombreux matchs côte à côte. Yannick Jauzion est aujourd’hui un joueur emblématique pour les Toulousains, mais pas seulement… Avec un physique assez avantageux pour un centre (1m93, 107 kg) il avait aussi cette technique du « jeu de main jeu de toulousain » car il n’était pas seulement fort physiquement, il savait magner l’art de la passe. Autre particularité chez ce joueur, c’est aussi sa capacité à franchir les rideaux adversaires. Pendant, longtemps, il était indispensable au Stade Toulousain. Sa carrière, il l’a construit de fil en aiguille, chez les rouge et noir, il aura alors remporté tout un panel de trophées pendant ses années à Toulouse. Dans les années 2010-2011, Yannick Jauzion sera considéré comme l’un des meilleurs centres au monde. Avec sa maturité, il porte son équipe nationale et son club vers le haut du panier.

Adieu de Yannick Jauzion au Stade Toulousain le 04/05/2013Icon Sport

L’essai contre les Blacks

Alors qu’il faisait une Coupe du monde 2007 moyenne, Yannick Jauzion a su redorer son blason. Cet essai devenu iconique entre la beauté du geste et l’en-avant de passe. Cette percée de son ancien coéquipier de club Frédéric Michalak restera dans les mémoires des supporters français, mais aussi des joueurs. Avec le XV de France, il aura connu 73 sélections, un chiffre non-négligeable pour un joueur de la sorte. Il mettra un terme à sa carrière internationale après ne pas avoir été retenu pour la Coupe du monde 2011 par Marc Lièvremont.

Jauzion aplatit le deuxième essai françaisIcon Sport

Un palmarès qui fait rêver

Le trois-quart centre aura une carrière bien remplie. Avec le Stade Toulousain, il soulèvera trois boucliers de Brennus ainsi que trois Coupes d’Europe. Avec le XV de France, il aura gagné trois Tournoi des Six Nations. Pour rappel, Yannick Jauzion fera un doublé en 2010, avec un titre européen en club, mais aussi un grand chelem avec les Bleus.