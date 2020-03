Il n'y aura pas eu photo sur les ailes de la troisième ligne. Après le plébiscite de Thierry Dusautoir en numéro 6, vous avez largement élu Richie McCaw chez les numéros 7, avec près de 70% des votes. Et c'est normal tant le flanker originaire d'Otago a marqué l'histoire du rugby mondial.

Né le soir du 31 décembre 1980 à Oamaru dans l'Otago, Richard Hugh McCaw a très vite eu le sens des responsabilités. Président du conseil des élèves de son lycée, il obtient brillamment son baccalauréat en sciences de l'agriculture avant de choisir la voie du rugby. Champion du monde 1999 avec l'équipe de Nouvelle-Zélande U19, il fait ses débuts professionnels dans le championnat domestique dès la saison 2000. Il franchi les deux dernières marches dès l'année suivante, jouant son premier match en Super Rugby avec les Crusaders et enfilant son premier maillot des All Blacks, en tant que titulaire lors d'une victoire 29-40 en Irlande. McCaw n'a encore que 20 ans, mais il est déjà un élément indispensabe du système néo-zélandais.

Richie McCaw - Crusaders - 2011Icon Sport

Un génie défensif

Si Richie McCaw s'est imposé aussi vite dans le collectif des All Blacks, c'est avant tout parce qu'il possède de grandes qualités rugbystiques. Doté d'un physique "standard" pour un troisième ligne (1,88 m, 104 kg), il est un des plus grands spécialistes de la défense dans l'histoire du ballon ovale. Régulateur du premier rideau, plaqueur hors-pair mais surtout véritable poison dans les phases de rucks, il a rendu fou de nombreux adversaires en étant souvent à la limite de la règle. Mais on peut aussi y voir un signe d'intelligence, car McCaw connaissait parfaitement la marge de manoeuvre que pouvaient lui laisser les différents arbitres auxquels il avait affaire.

Une intelligence qui lui servait également sur les phases offensives. Soucieux de faciliter le travail de ses coéquipiers, Richie McCaw savait être au soutien, proposer les bonnes courses et déblayer efficacement pour fluidifier le jeu des siens. Ce sont ces sens du collectif et du sacrifice, couplés à son leadership naturel, qui l'ont amenés à devenir en 2004, en l'absence de Tana Umaga, l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire des All Blacks, à seulement 23 ans.

Richie McCaw contre la France (06.10.2007)Icon Sport

Capitaine officiel à partir de mai 2006, McCaw conduit les Néo-Zélandais à leur pire résultat en Coupe du monde lors de l'édition 2007, où ils sont éliminés en quart de finale face à la France. À l'instar du sélectionneur Graham Henry, McCaw est critiqué, jugé incapable de transcender l'équipe et de s'adapter en cours de match. Les deux hommes sont finalement maintenus à leur poste, décision qui va s'avérer payante. Après quatre années mitigées, où les Blacks ne remportent que deux fois le Tri Nations, la Coupe du monde est de retour en Nouvelle-Zélande, pour la première fois depuis 1987.

La carrière parfaite ?

Alors qu'il vient de passer la trentaine et qu'il est sommet de son art, après avoir été élu meilleur joueur du monde en 2009 et 2010, McCaw est le premier All Black à atteindre les 100 capes lors du match d'ouverture contre la France. Il est le leader d'une équipe qui survole la compétition à domicile, gagnant largement tous ses matchs jusqu'à la finale. Les All Blacks s'y imposent d'un tout petit point face aux Bleus et McCaw peut enfin brandir le trophée Webb Ellis pour la deuxième fois dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande, une délivrance pour tout un peuple. Un geste qu'il réitérera quatre ans plus tard en Angleterre, Coupe du monde à la fin de laquelle il tire sa révérence.

Dan Carter et Richie McCaw posent avec la Coupe Webb Ellis - 31 octobre 2015Icon Sport

Au cours de ses 15 saisons professionnelles, Richie McCaw aura joué plus de matchs en sélection qu'en Super Rugby. Joueur le plus capé de l'histoire du rugby avec 148 sélections, il est également le recordman du nombre de capitanats (111). Faisant partie des joueurs les plus intelligents ayant jamais pratiqué ce sport, il présente un palmarès fabuleux. Six fois champion de Nouvelle-Zélande avec Canterbury, quatre fois vainqueur du Super Rugby avec les Crusaders, il a remporté 10 Tri Nations/Rugby Championships avec les All Blacks et a mené son pays à deux titres consécutifs de champions du monde. À joueur extraordinaire, carrière extraordinaire.

Par Baptiste Pery