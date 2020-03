On le reconnait facilement avec sa longue barbe et son bandeau sur les oreilles lors des matchs de rugby. Digne successeur de Richie McCaw, le capitaine des Blacks, Kiera Read est l’un des tous meilleurs troisièmes lignes du monde. Depuis la fin de la Coupe du monde 2019, il a décidé de prendre sa retrait internationale, il est actuellement joueur dans un autre pays celui du Japon au Toyota Verblitz.

127 sélections chez les Blacks

Le maillot noir des All Blacks il le connaît par cœur. Avant de devenir capitaine incontestable de la Nouvelle-Zélande, il aura été un joueur très fort et difficile à jouer pour ses adversaires. Il s’illustre notamment dans l’art du plaquage à la perfection, en plus de cela, il est très mobile. Kieran Read, c’est aussi un charisme à l’état pur, un meneur d’homme qui avait la responsabilité d’être dans la continuité après le départ des cadres comme Richie McCaw ou Dan Carter. Il n’a pas eu la tâche facile, même s’il n’a pas gagné une autre Coupe du monde, il aura prouvé que son équipe reste l’une des meilleures nations de la planète ovale.

Coupe du monde 2019 - Kieran Read (Nouvelle-Zélande) après la petite finale contre GallesIcon Sport

Un palmarès unique en noir

Il aura tout gagné avec les maillots noirs, ce que l’on n’oubliera pas chez ce joueur, c’est qu’il fait partie de cette génération qui a été capable de remporter deux Coupes du monde consécutives. Cette troisième ligne aura alimenté de la tension pour leurs adversaires avec Richie McCaw et Jerome Kaino, il valait mieux être courageux. L’ancien capitaine des Blacks n’a pas gagné seulement deux Coupes du monde, il aura aussi remporté un Tri-Nations (2010) avant l’arrivée de l’Argentine dans la compétition de l’hémisphère sud. Il enchaînera quatre Four Nations avec le maillot de la Fougère argentée. Le numéro 8 connaîtra sa première sélection avec les Blacks en 2008, très vite, il se rendra indispensable pour son équipe. En 2013 il deviendra le meilleur joueur de l’année selon l’IRB.

Des titres aussi en Super Rugby

Le champion du monde, a aussi soulevé des trophées pendant la compétition du Super Rugby. Il a d’abord remporté un titre en Super 14 en 2008 qui deviendra peu de temps après le Super Rugby. Puis il remportera deux autres titres en 2017 et 2018 dans cette même compétition. Toutes ces coupes, il les doit aussi à sa province, celle des Crusaders, les rouges et noir Néo-Zélandais qui est l’une des franchises phares du pays des Kiwis. Aujourd’hui comme dit précédemment, le joueur termine sa carrière au Japon, avant de prendre officiellement sa retraite en tant que professionnel.

Super Rugby - Kieran Read (Crusaders)Icon Sport

Au-delà de ses titres, on retiendra chez Kieran Read sa carrière hors norme sous le maillot Blacks avec ses 127 sélections. Sans sauter les étapes, ce joueur aura toujours prouvé son niveau hors-norme sur le terrain.

Par Léo Couffin