Il aura marqué l’histoire du rugby, Jonah Lomu n’était pas qu’un simple joueur. Il avait cette capacité physique hors normes, jamais vu à l’époque. Le trois quart aile est une légende sur la planète ovale. Aujourd’hui encore les nouvelles générations du rugby le considèrent comme un exemple à suivre. Portrait de ce joueur emblématique dans le monde du rugby.

Sa première Coupe du monde en 1995

Il était évident de voir Jonah Lomu dans ce XV de légende. Avant de devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps du rugby à XV, il avait fait comme son compatriote Tana Umaga en commençant à XIII. Mais le plus fort de son histoire, il le fera à XV sous le maillot des Blacks. En 1995, la Coupe du monde se jouait en Afrique du Sud, une grande première pour Lomu. Avec plusieurs prestations XXL, il rentrera dans une autre ère. Cette période, c’est aussi le début du rugby professionnel, « l’autobus » comme on l’appelait était l’exemple type du joueur moderne rapide et puissant. La grande majorité des amateurs du rugby étaient impressionnés par le physique et la vitesse de ce joueur. Même s’il n’a pas gagné le trophée Webb Ellis, cette année-là il sera considéré comme le meilleur joueur de la compétition. L’un des moments qui l'a révélé, c’est cette demi-finale contre l’Angleterre, dans laquelle il ne fait qu’une bouché du XV de la Rose. Trop puissant pour ses adversaires Lomu est inarrêtable, mais aussi trop rapide pour rivaliser. À lui seul, il inscrira un quadruplé pendant la rencontre. Mais il ne gagnera pas la Coupe du monde pour autant, face à des Springboks qui cherchent un premier titre pour toute une nation.

Jonah Lomu - afrique du sud nouvelle zélande - 24 juin 1995Icon Sport

Meilleur marqueur en 1999

Il aura joué au total deux Coupes du monde, celle de 1999 sera d’autant plus marquante pour nous Français, car les Blacks sont éliminés par les Bleus dans un match historique. Pendant cette compétition Lomu aura inscrit 8 essais, on se souvient de cette demi-finale, où il fut sans pitié avec les Français même si la victoire fût belle,. L'ailier All Black n’était pas venu faire de cadeau. Un véritable « show » dans lequel il inscrira deux essais pendant la rencontre.

Avec deux essais en première période, Jonah Lomu a fait des dégâts dans la défense des Bleus (31.10.1999)Icon Sport

Une maladie plus forte que lui…

On le pensait invincible, mais le regretté Jonah Lomu avait un combat bien plus fort que celui du rugby à mener. Celui d’une maladie rare et génétique. Il aurait pu ne pas disputer la Coupe du monde 1999, mais sa détermination l’a fait revenir. Il prendra sa retraite internationale le 23 novembre 2002, face au pays de Galles. Dans toute sa carrière sous le maillot de la fougère argentée, l’ailier aura inscrit 37 essais pourn 63 sélections. Son histoire en province Néo-Zélandaise, il la fera principalement avec les Blues et les Hurricanes, malgré une saison passée chez les Chiefs (1999). Malgré ses souffrances, il tentera un challenge en Europe, chez les Cardiff Blues pendant une saison, mais il ne sera jamais au niveau auquel on l’a connu. Il terminera officiellement sa carrière en 2010 en faisant une ultime saison à Marseille en fédérale 3. Lomu s’est éteint le 18 novembre 2015.

Malgré sa disparition, il n’a jamais été oublié par les adeptes du rugby. Les plus anciens comme les plus jeunes n’ont pas fait une croix sur sa carrière. Jonah Lomu est bel et bien une légende du ballon ovale.