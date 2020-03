XV historique : Christian Califano, pilier gauche

Christian Califano c’est ce genre de joueur qu’on n’oublie pas, une force de caractère sur le terrain comme en-dehors. Du haut de ses 72 sélections, « Cali » est devenu une référence à son poste de pilier gauche. On se souvient notamment de sa carrière sous les couleurs du rouge et du noir au Stade Toulousain, avec comme entraîneur Guy Novès. Mais sa carrière n’a pas commencé dans la ville rose, mais à Toulon. Jusqu’en 1991 Califano joue sous d’autres couleurs rouge et noire, avant de passer 10 ans de sa carrière à Toulouse.

Un rouge et noir qui colle à la peau

Califano est l’une des figures emblématiques du Stade Toulousain, ce joueur a su se démarquer au fil du temps. Avec Toulouse, il a remporté tout un panel de trophées. Le pilier gauche a notamment soulevé la première coupe d’Europe de ce club en 1996, mais il faut rajouter à son palmarès six boucliers de Brennus. Il aura aussi fait deux Coupes du monde, celle de 1995 et l’historique 1999. Il fait partie de cette génération de joueur qui a su battre les Blacks au terme d’une rencontre palpitante en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Un joueur comme lui sera un exemple pour beaucoup, un modèle à suivre.

Après avoir joué au Stade Toulousain, il a découvert de nouveaux horizons. Il s’envole pour la Nouvelle-Zélande et sera le premier joueur français à disputer ce que l’on appeler à l’époque le Super 12. Il terminera sa carrière en Angleterre sous les couleurs de Gloucester.

Pilier gauche de référence

L’une de ses forces était sa tenue en mêlée fermée, très coriace, il fallait se donner pour « tordre » le pilier gauche du XV de France. Mais c’était un gros plaqueur dans le jeu défensif. Eduqué au jeu offensif toulousain, Califano savait s'y frotter en matière de passes. Bref, en général, les amateurs de rugby le considèrent encore comme l’un des meilleurs piliers français.

Toujours au bord des terrains

Les jeunes générations le connaissent aujourd’hui sous un autre angle, pendant la coupe du Monde, il est consultant au bord des terrains de rugby. Comme de nombreux anciens professionnels « Cali » s’est reconverti, mais toujours dans le même thème : celui du rugby et de la transmission de sa connaissance des terrains. N'oublions pas qu'il a été nommé directeur du développement de Provence Rugby, avant de venir en 2017 entraîneur des avants de l'équipe de France B des moins de 18 ans. Mais en 2004, il fait aussi un passage en politique au sein de la majorité de Martin Malvy au Conseil régional de Midi-Pyrénées.