Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de demi de mêlée :

Baptiste Couilloud

23 ans – 1,76m – 84 kg – Lyon

La solution qui semble la plus probable au poste pour Fabien Galthié, en l'absence d'Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Serin. Il est d'ailleurs le seul des trois demis de mêlée appelés à avoir déjà porté le maillot bleu. Lors du Tournoi 2018, il avait déjà profité de l'absence de Dupont pour honorer sa première sélection. Deux ans plus tard, il fait partie des joueurs appelés à l'occasion de la première édition de la Coupe d'automne des Nations. Couilloud est même promu capitaine pour la finale, face à l'Angleterre, perdue avec les honneurs. Pour cette tournée, le Lyonnais est encore le vice-capitaine de l'équipe et devrait avoir une chance de montrer qu'il a les épaules pour le poste.

XV de France - Baptiste Couilloud à l'entraînement avec les BleusIcon Sport

Teddy Iribaren

30 ans - 1,70m - 70kg - Racing 92

Peut-être le choix du cœur de Fabien Galthié. Le numéro 9 du Racing 92 sort d'une grosse saison, et a séduit le sélectionneur pour accrocher enfin une sélection. À 30 ans, il se place comme le concurrent le plus sérieux de Baptiste Couilloud au poste. "C'est un joueur que j'avais recruté à Tarbes quand j'entraînais Montpellier. Il venait d'être élu meilleur joueur de Pro D2. Il connaît aujourd'hui un passage difficile mais qui ne remet pas en question ses qualités de demi de mêlée", s'expliquait Galthié. En tout cas, Iribaren apportera toute son expérience à ce groupe très jeune.

Clovis Le Bail

25 ans – 1,74m – 73kg – Section paloise

La surprise du chef parmi les demis de mêlée appelés ! Clovis Le Bail vit une très belle fin de saison, entre le maintien in-extremis avec Pau et sa première apparition dans la liste du XV de France. Alors certes, Le Bail profite des absences, mais il n'est pas un intrus pour autant. Avec son compère de la charnière, Antoine Hastoy, il a réalisé quelques très bonnes performances cette saison. Au cours de ses 23 matchs disputés, il a inscrit huit essais, grâce à sa vista notamment. Un novice à surveiller pour cette tournée.