Comment analysez-vous cette rencontre ?

Ce fut un grand combat et à la mi-temps, nous étions dos à dos. […] Dès les premières minutes, les Japonais ont joué de partout et ona parfois eu du mal à les suivre. En deuxièm epériode, on adonc essayé de jouer davantage notre je, de gagner nos duels. Je n’ai pas été le seul à aller taper dans leur rideau défensif.

Thomas Jolmes, votre coéquipier à Bordeaux et en équipe de France, dit pourtant que vous "détruisez" vos adversaires. Qu’en pensez-vous ?

J’essaie juste de gagner des duels et de faire avancer l’équipe...

Quid de la chaleur étouffante qui régnait à Toyota samedi après-midi ?

Ca fait une semaine qu’on s’entraîne tous les jours dans ces conditions. Nos corps s’y sont habitués, je crois.

Racontez-nous votre essai, aplati après un très beau coup de pied à suivre...

Il fallait que je la tente, celle-là ! Sur ce coup, je me suis dit le long de la ligne : « Tente et on verra bien ce qu’il se passe ». Je l’ai fait à l’instinct, ça a bien fonctionné et c’est donc ce qu’il fallait faire.

Samedi, sur le terrain de Toyota, s’est produit une grande première : vous avez joué un match international avec votre oncle, le pilier droit de l’ASMCA Sipili Falatea...

Sipili Falatea est le petit frère de mon père. Ils ont une grande différence d’âge, tous les deux. Du coup, je considère un peu Sipili comme un grand frère. On a grandi ensemble à Futuna. Petit, on ne savait pas qu’on jouerait un jour ensemble en équipe de France et avoir réalisé ça, c’est vraiment un régal.