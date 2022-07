Vous souvenez-vous du jour où on vous a dit : « Tu viens en tournée, Yoan ! » ?

Disons que le jour où j’ai su que je ferais le match des Baa-Baas à Twickenham, j’ai commencé à y croire. Après cette rencontre, dans les vestiaires, Fabien Galthié nous a officiellement annoncé que les joueurs ayant participé à ce match (ils étaient dix-neuf Français à Londres, N.D.L.R.) seraient tous de la tournée au Japon.

Comment avez-vous vécu votre première Marseillaise, au Japon ?

C’était bizarre, franchement… Je pensais à tout et n’importe quoi : ma famille, mes amis… Puis en écoutant le refrain de la Marseillaise, j’ai un peu divagué : j’ai regardé les tribunes et me suis dit qu’il n’y avait pas un seul supporter français au stade, que nous, joueurs, étions les seuls à la chanter… Je suis parti dans mille trucs, quoi…

Qu’est-ce que le staff tricolore vous avait demandé sur cette tournée en Asie ?

Les coachs m’avaient dit de ne penser qu’à mes qualités : je devais porter les ballons, faire avancer l’équipe… Il est toujours difficile d’avoir du recul sur ses propres performances : pour autant, comment vous êtes-vous trouvé cet été ? J’étais plutôt bien avec les Baa-Baas, pour le premier match contre l’Angleterre. Puis, avec l’équipe de France, on a vraiment beaucoup défendu contre ces Japonais qui attaquaient de partout et je me suis juste mis au diapason : j’ai beaucoup plaqué, quoi…