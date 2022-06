La première de Jolmes

"Comme vous le savez, nous avons laissé en France nos deuxièmes lignes évoluant à droite. Le premier (Paul Willemse) soigne une entorse du genou du ligament latéral droit, le second (Romain Taofifenua) a été laissé au repos. C’était l’occasion de chercher un droitier. Thomas Jolmes est en forme, il a fait une bonne saison avec Bordeaux. Il nous semble, après deux semaines de travail, être apte. Il a aussi un potentiel athlétique. On l’avait déjà convoqué l’hiver dernier mais il n’avait pas pu venir en raison d’une blessure. Cette fois, il a semblé très pertinent dans ses actions. Nous avons donc choisi de le titularisé à côté de Thibaut Flament."

La première de Tanga

"C’est un garçon qui a fait une bonne saison avec le Racing 92. On l’a sélectionné parmi es 42 joueurs durant l’hiver. Malheureusement, lors de la préparation, il s’est blessé hors terrain. Cette fois nous avons pu le sélectionner. Il a pu faire une semaine de travail intense et s’est montré très performant durant cette semaine-là, notamment lorsque nous avons pu faire un match. Il a été très performant au poste de numéro huit alors qu’on était durant une mi-temps à 14. Il a déjà connu une première sélection un peu particulière. Il mérité d’être titulaire samedi."

Yoan Tanga - XV de FranceIcon Sport

Ollivon, le retour du capitaine

"Il est rentré dans la préparation de la tournée dès le rassemblement à Monaco dans la perspective du match des Barbarians britanniques contre l’Angleterre. Déjà avec ce statut de capitaine. Il a retrouvé toutes ses capacité. Il enchaîne les matchs depuis quelques temps. Il a repris au printemps avec Toulon et a enchaîné quasiment tous les matchs. Il fait partie des joueurs qui ont envie de redevenir compétitifs très vite. Après une opération du ligament croisé d’un genou, il est dans les temps intermédiaire et peut-être même un peu mieux. En tout cas, il est heureux d’être là et a déjà confirmé avec ce match des Barbarians Britanniques face à l’Angleterre. Il enchaîne donc un deuxième capitanat et une nouvelle cape avec l’équipe de France."

Une composition expérimentale

"La situation est un peu la même que lorsque nous sommes allés en Australie. Cette tournée au Japon, c’est donc un peu un laboratoire. Nous avons fait des choix forts. L’an dernier et cette année encore, au regard des calendriers et du rythme des joueurs, nous avons cherché à sélectionner des joueurs frais et disponibles mentalement. Nous n’avons pas hésité à aller chercher des joueurs de Pro D2, mais aussi des joueurs de l’équipe de France de moins de 20, avec qui nous nous sommes souvent entraînés. Et lors de ces entraînements, nous avons pu voir des joueurs qui étaient susceptibles de compléter cette liste de 42 de manière à travailler dans la continuité. Mais nous avons insister sur la fraîcheur des joueurs qui sont là après une saison très longue."