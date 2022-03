Fabien Galthié qui ce dimanche, fête ce dimanche 53 ans, va prolonger son bail à la tête des Bleus au delà du Mondial 2023. C’était une volonté du sélectionneur, partagé par le patron fédéral. Les deux hommes doivent se rencontrer cette semaine pour officialiser le nouveau baiL.

"Fabien va continuer sa mission au-delà de 2023. J’en ai parlé avec lui, je l’ai évoqué avec les joueurs ce vendredi soir lors de la remise des maillots. J’ai pris la décision le matin même quand je me suis levé. Je ne voulais pas attendre le match, je voulais que les joueurs soient les premiers au courant. J’ai confiance en Fabien, et confiance en ce qu’il fait. Il va poursuivre avec nous. Samedi soir, des joueurs sont venus me remercier de les avoir informés en premier. On doit se voir cette semaine pour officialiser. Si j’ai besoin de reconduire quelqu’un jusqu’en 2027, c’est lui. Le reste lui appartient”, décalre dans les colonnes de Midi Olympique daté du 21 mars. Bernard Laporte.