"L'inconvénient de la quatorzaine est un avantage: on a deux semaines avant le premier test-match. D'habitude, tu arrives et la semaine après, tu joues. Il faut aller très vite. La quatorzaine fait qu'on est en permanence, 24 heures sur 24, à l'hôtel et ça nous permet de pouvoir discuter avec les joueurs, de pouvoir les faire travailler sur notre jeu, d'avoir des réunions, des discussions, des entraînements... pour qu'ils intègrent notre jeu. Ces quatorze jours auront été bénéfiques", a expliqué Labit.

Le XV de France est parti en tournée en Australie avec un groupe de 42 joueurs, réduit à 41 après l'affaire du passeport oublié d'Alexandre Fischer. Ce groupe est tronqué de nombreux cadres, laissés au repos (Jalibert, Vakatawa...) ou blessés (Ollivon, Fickou...) , ainsi que des Toulousains (Ntamack, Dupont, Ramos, Cros, Baille, Marchand...) et Rochelais (Alldritt, Dulin, Bourgarit...), finalistes du Top 14.

L'ensemble des Bleus observe une quarantaine stricte de 14 jours imposée par les autorités australiennes à toute personne arrivant de l'étranger.

"C'est un défi mais ce n'est pas un casse-tête: on doit s'adapter, on doit être réactifs à tout moment. On a modifié la programmation plusieurs fois en raison de la situation sanitaire, aux changements imposés par le gouvernement...", a abondé le directeur de la performance Thibault Giroud.

"C'est vraiment différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant parce qu'on n'est pas décideur de ce qu'on veut faire et qu'on peut faire", a-t-il ajouté.

Les hommes de Fabien Galthié doivent disputer trois rencontres face aux Wallabies, le 7 et 17 juillet à Brisbane, le 13 juillet à Melbourne.