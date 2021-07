À l'instar de Teddy Thomas ou de Pierre-Louis Barassi, le Palois Antoine Hastoy va connaître sa première titularisation dans cette tournée en Australie, samedi. Contrairement aux deux autres, ce sera les premières minutes du demi d'ouverture de la Section sous le maillot de l'équipe de France. Cette titularisation n'est pas forcément une surprise au vue de ses belles performances depuis quelques temps. Le troisième meilleur marqueur de Top 14 a su notamment s'imposer avec caractère à l'ouverture suite au départ du néo-zélandais Colin Slade.

Avide d'apprendre et de progresser

Natif de Bayonne, Antoine Hastoy découvre le rugby à l'âge de 6 ans, au RC Bal près de Pau, où il reste jusqu'en minimes. "Il avait un bon comportement sur le terrain. Il donnait tout, mais il n’aimait pas perdre. C’était vraiment un bon garçon. Il était à l’écoute. En minimes première année, il a pourtant connu un souci de problème de croissance. Il s’entraînait moins, mais il essayait toujours de bien faire en match. Cette envie de rugby ne l’a jamais quitté. Le rugby, c’était sa passion." dévoilait son ancien co-président au RC Bal chez Le Quotidien du sport.

À l'âge de 13 ans, il rejoint le club qu'il ne quittera plus, à savoir la Section paloise. Formé à l'ouverture, il n'a jamais aspiré à un autre poste et impressionnait dès son plus jeune âge par sa vision du jeu et sa technique. D'années en années, Hastoy réalise son bonhomme de chemin et intègre logiquement le centre de formation de Pau. Très prometteur, le jeune ouvreur apparaît sur la feuille de matchs par deux fois en Top 14 en fin de saison 2015-2016, puis connaît sa première titularisation en Challenge Cup face à Agen le 8 décembre 2017. L'année suivante, c'est alors que le grand public découvre le jeune talent bayonnais.

Titularisé à dix reprises en première division et quatre fois en Challenge Cup, il s'installe à Pau comme un véritable concurrent du double champion du monde All Black, Colin Slade, installé à l'ouverture. De cette concurrence, Hastoy va en tirer profit. Il progresse à une vitesse folle, grapille beaucoup de temps de jeu et prend davantage en maturité avant d'entrer, ensuite, dans une autre dimension lors de la saison 2020-2021, suite au départ du Néo-Zélandais. En effet, le club béarnais fait le choix de ne pas recruter et de donner les clés au numéro 10 français.

Top 14 - Antoine Hastoy (Pau)Icon Sport

Son heure a sonné

Etonnemment très préparé à cette situation, l'ouvreur (très) habile aux pieds porte la Section tout au long de la saison. Avec des débuts en fanfares (3 victoires sur les 5 premiers matchs), les Vert et Blanc se sont néanmoins fait peur dans cet exercice 2020-2021. Le demi d'ouverture se blesse gravement à l'épaule droite face à Castres, au pire moment de la saison, mais fait son grand retour à deux matchs de la fin face à La Rochelle, un soulagement pour son équipe. Il fallait alors s'appuyer sur un Hastoy en confiance pour arracher un maintien si précieux à la dernière journée, face à Montpellier. Sans lui, les Palois auraient probablement eu plus de mal à se maintenir. Et pour cause, Hastoy cette saison c'est 1595 minutes disputées, 22 feuilles de matchs dont 20 titularisations, 3 essais, 67 pénalités et un total de 280 points. Des statistiques impressionnantes (3e meilleur marqueur de la saison) pour un ouvreur en pleine progression. Ce qui témoigne de toute son importance pour le club béarnais.

Appelé par Galthié lors du stage de préparation au Tournoi des 6 nations 2021 en tant que cinquième et dernier partenaire d'entraînement du XV de France, Hastoy est un exemple de patience et de persévérance. Il sait saisir les opportunités et endosser les responsabilités qui lui sont confiées, ce qui lui vaut d'être appelé par le sélectionneur des Bleus pour participer à la tournée d'été en Australie. Profitant de l'absence de Ntamack et de Jalibert, le Palois espérait obtenir davantage de temps de jeu. Finalement, Louis Carbonel effectue les deux premières rencontres, intégralement. En revanche, l'ouvreur français n'a pas franchement convaincu en vue de son potentiel et de ce qu'il peut réaliser à Toulon tout au long de l'année. Pour ce dernier match à enjeu et à haute intensité, le staff des Bleus décide alors de modifier sa charnière et de titulariser Hastoy aux côtés de Couilloud.

"Nous avons pris le temps de bien réfléchir sur la fraîcheur mentale et la disponibilité des joueurs au poste de demi d'ouverture. Louis Carbonel a fait deux matchs pleins et sur les observations récentes, il nous semblait qu'Hastoy pouvait apporter davantage de fraîcheur." déclarait Fabien Galthié ce jeudi en conférence de presse avant d'ajouter "Antoine nous a montré qu'il avait le potentiel pour rentrer dans l'équipe et apporter ses qualités d'animateur de joueur de ballon, de meneur de jeu, à la fois devant la défense et aussi derrière la défense. C'est un joueur qui nous semble correspondre à ce type de meneur de jeu qu'on recherche, un joueur qui observe, qui cherche et qui trouve les espaces, devant comme derrière."

Antoine Hastoy aura une véritable carte à jouer ce samedi à Brisbane face aux Wallabies. Ce sera l'occasion pour lui de marquer des points là où Carbonel n'en a pas forcément marqué et ainsi menacer la place de "troisième ouvreur" occupé par ce dernier. Avec sa folie, sa fougue, son insouciance et sa technique, le numéro 10 de 24 ans pourrait surprendre la défense australienne et animer le jeu français, de la meilleure des manières.

Par Louis Valat