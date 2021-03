Avec toutes les péripéties des derniers jours, on ne savait plus trop où on en était. Voici quelques points de repère avant le prochain Angleterre-France du 13 mars. Le XV de France doit reprendre le chemin de Marcoussis dimanche. Quel est l'état de l'infirmerie ? Trois joueurs sont de retour de blessure. L'ouvreur Romain Ntamack, absent depuis deux mois (fracture de la mâchoire), et le troisième ligne François Cros (pied) doivent reprendre samedi avec le Stade toulousain qui affronte Brive. Le talonneur du Racing 92 Camille Chat (mollet) postule pour le déplacement à Toulon samedi.

Douze joueurs avaient contracté le Covid-19 avant le report du match prévu contre l'Ecosse. Cyril Baille, Julien Marchand, Mohamed Haouas, Antoine Dupont, Charles Ollivon, Arthur Vincent, Gabin Villière et Brice Dulin. A priori, ils ne joueront pas ce week-end, subiront de nouveaux tests dans les jours suivants. S'ils sont négatifs, rien ne les empêche d'être rappelés. Le pilier droit de Lyon Demba Bamba s'est de nouveau blessé (ischio-jambier droit). Il est forfait pour le match face à Bayonne. On lui donne peu de chance d'être appelé pour le prochain match du tournoi.

Trois joueurs devraient jouer ce soir à l'occasion du match Montpellier-Clermont. Anthony Bouthier et Paul Willemse côté héraultais ainsi que le demi de mêlée auvergnat Sébastien Bézy. Vincent, Haouas et Damian Penaud seront ménagés. À La Rochelle, Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit ne devraient pas jouer. Considérés comme "cas contacts" puis testés négatifs, les Racingmen Bernard Le Roux et Teddy Thomas sont "opérationnels" mais pas sûrs d'être alignés samedi. Idem pour le centre du Stade français Gaël Fickou. À Bordeaux, l'entraîneur Christophe Urios ne s'interdisait pas d'utiliser contre Pau Matthieu Jalibert, Cameron Woki, Cyril Cazeaux, Yoram Moefana et Cyril Cazeaux.

La liste des 31 joueurs devrait être donnée dimanche à midi.