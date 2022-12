Uini Atonio devrait disputer ses dernières sélections lors de la Coupe du monde 2023. "J’espère qu’on va gagner la Coupe du monde, et quoi qu’il arrive, normalement, j’arrête les Bleus derrière" a déclaré le pilier droit international auprès d'ActuRugby. Le Rochelais aux 47 sélections souhaite notamment profiter de la vie rochelaise et passer plus de temps avec sa famille. "Il y a plein de piliers droits qui arrivent, 6 ou 7 au moins, et ils sont jeunes. Je continuerai avec La Rochelle et cela va m’enlever environ 6/7 matchs par an" explique le géant maritime qui est sous contrat avec le Stade rochelais jusqu'en 2025.*

Titulaire indiscutable au poste de pilier droit en équipe de France, Uini Atonio est un élément moteur du XV de France. Depuis la victoire française face à la Géorgie en novembre 2021, le Rochelais a toujours été titulaire sous le maillot bleu. Champion d'Europe la saison passée et "chelemard" en mars, le Maritime devrait donc vivre ses derniers frissons avec l'équipe de France en 2023, lui qui avair raté le Mondial 2019.

"Finir sur une bonne note"

"C’est grâce à ce pays que j’ai découvert le rugby international. Et j’ai envie de rendre la confiance que l’on m’a accordée. J’ai envie de remercier les quatre sélectionneurs qui m’ont appelé en équipe de France" poursuit Uini Atonio. Indéboulonable à la pile rochelaise (neuf matchs cette saison sont sept en tant que titulaire), le Néo-Zélandais de naissance veut finir en beauté, mais surtout tout donner pour faire partie de l'escouade bleue qui accueillera le monde, à partir du 8 septembre prochain.

" C’est clair, je vais tout donner pour y être. Il va falloir être performant pendant six ou sept mois et rester dans une forme régulière sur le terrain. Je ne peux pas me permettre d’avoir des hauts et des bas" explique le pilier de 32 ans, enthousiaste à l'idée de faire partie d'un XV de France victorieux et conquérant. "C’est énorme, magnifique ce que l’on vit. Cette équipe de France, c’est un super groupe. De plus en plus de monde nous regarde, et ça c’est top pour le rugby français. Ce serait incroyable d’être la première équipe de France de rugby à être championne du monde !"