Alors que par chance, aucun des 42 sélectionnés n'avait été touché ce week-end sur les terrains de Top 14, Atonio (31 ans, 37 sélections) souffre d'une lésion musculaire. Blessure survenue lors de la rencontre face au RCT, dans laquelle il a pourtant inscrit un essai dans son style caractéristique. Le Rochelais pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition et est donc par conséquent forfait pour la tournée d'automne du XV de France. Pour rappel, trois tests-matchs sont au programme pour les hommes de Fabien Galthié : face à l'Argentine et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, et face à la Géorgie à Bordeaux.

Quelle hiérarchie pour les piliers droits ?

Il s'agit ici d'un nouveau coup dur pour le staff des Bleus, déjà privé de Mohamed Haouas au poste, lui aussi victime d'un problème musculaire. Dorian Aldegheri rejoindra donc le groupe France en tant que pilier droit numéro trois, derrière Demba Bamba et Wilfrid Hounkpatin, auteurs d'un gros début de saison. Mais on le sait, rien est encore fait et les absences d'Haouas et d'Atonio pourraient redistribuer les cartes.