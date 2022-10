Le dossier des futures prolongations, ou non, des adjoints de Fabien Galthié a pris un tournant ces dernières heures. Selon Midi Olympique, Laurent Labit et Karim Ghezal ne devraient pas poursuivre l'aventure avec les Bleus à l'issue de la Coupe du monde 2023. Ces deux hommes ont même de grandes chances de retrouver un banc en Top 14. Également courtisé par Brive, le premier cité est en bonne posture pour prendre les rênes du Stade français, où il en deviendrait le manager général. Les discussions, bien avancées, sont en cours de finalisation.

Pour le cas Ghezal, son arrivée dans la capitale est également en bonne voie. Les deux hommes continueront de collaborer, mais sur le banc des Soldats roses. Du côté de la FFR, Bernard Laporte aurait déjà acté le départ de Laurent Labit. Le président de la Fédération française travaille actuellement sur son remplaçant, et les deux pistes les plus chaudes mèneraient à Ugo Mola et Pierre Mignoni.

Mola, le coach du moment

Fabien Galthié a commencé à sonder certains techniciens estampillés "trois-quarts". Parmi eux, on retrouve le nom d'Ugo Mola. Arrivé sur le banc du Stade toulousain en 2015, l'ancien coach de Brive ou encore d'Albi réalise des prouesses avec le club haut-garonnais. En janvier 2022, le manager général Rouge et Noir a prolongé son bail dans la Ville rose jusqu'en 2027. Des discussions se seraient déjà tenues entre Galthié et Mola pour une possible arrivée.

Ces dernières saisons, l'ancien joueur de Castres a tout gagné avec Toulouse. Il a tout d'abord remporté le Bouclier de Brennus en 2019 avec les Stadistes avant de réaliser le doublé Championnat-Champions Cup en 2021. Il y a quelques mois, Ugo Mola a déclaré que le XV de France était porté par une génération dorée, "l'une des meilleurs depuis bien longtemps." Il pourrait bien avoir à la diriger dans quelques saisons.

Top 14 - Stade toulousain - Ugo MolaIcon Sport

Mignoni, le rêve de Laporte

Tout juste arrivé du côté de Toulon, Pierre Mignoni pourrait de nouveau déplacer ses bagages dans les prochains mois. Si des discussions se sont tenues avec Mola, d'autres plus soutenues ont eu lieu entre Fabien Galthié et l'ancien demi de mêlée. Depuis le début de son mandat à la tête de la FFR, Bernard Laporte rêve de réunir les deux anciens numéros neuf à la tête des Bleus. Le président de la Fédération française connaît très bien Mignoni pour avoir travaillé avec lui dans les rangs du RCT. Le duo a notamment remporté trois Coupes d'Europe et un Bouclier de Brennus ensemble en 2014.

Pierre Mignoni (Toulon)Icon Sport

Cet été, l'ancien joueur de Clermont a donc retrouvé la Rade. Après six saisons sur le banc de Lyon, durant lesquelles il aura connu deux demi-finales de championnat, l'international français a fait son retour dans son club formateur, où il collabore avec Franck Azéma. À l'été 2022, il s'est engagé pour quatre saisons avec le RCT et possède donc un contrat qui court jusqu'en 2026. Tout comme Mola, il ne devrait pas être libre à l'issue du prochain Mondial.

Quoi qu'il en soit, si le départ de Laurent Labit devrait rapidement être acté, le dossier de son remplaçant n'en est qu'à son ouverture...