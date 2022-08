"L'équipe est principalement composée de joueurs de la génération 2005 renforcée par 3 joueurs 2004. Ces joueurs doivent nous permettre d’amener plus de puissance dans notre 5 de devant. Cela permettra de les évaluer également pour les équipes de France moins 20 ans et moins 20 ans développement. Cette première tournée pour la génération 2005 a pour objectif de donner une première expérience à nos jeunes joueurs, puis de les accompagner dans leur développement sur toute la saison moins 18 ans jusqu’au festival des Six nations. Après un match de préparation face à la Western Province, l’équipe de France sera opposée à l’Afrique du Sud, l’Angleterre et au pays de Galles", explique Cédric Laborde.

Le groupe de 28 joueurs sélectionnés pour les International Series

Belaubre Mathys (AS Montferrand / Académie Pôle Espoir Rugby Clermont Ferrand) ; Brillant Yanis (Biarritz O / APER Bayonne) ; Britz Baptiste (Biarritz O / APER Bayonne) ; Brun Bourdi Lilou (Lyon OU / APER Lyon) ; Cissokho Fousseynou (Lyon OU / APER Lyon) ; Cowie Oliver (RC Toulon / APER Toulon) ; Darquier Raphael (Stade Montois) ; Duchene Thomas (AS Montferrand) ; Echegaray Jon (Biarritz O / APER Bayonne) ; Fernandes Enzo (CA Bègles Bordeaux G / APER Talence) ; Gourgues Kalvin (Stade Toulousain / APER Toulouse) ; Ibo Mathis (Stade Français) ; Jules Rosette Jean-Maxence (AS Montferrand) ; Lodjro Yannick (Stade Français) ; Loop Rémi (ABCD XV / APER Dijon) ; Malaterre Geoffrey (CA Brive CL / APER Brive) ; Mistrulli Sascha (FC Grenoble / APER Grenoble) ; Motassi Dibongue Thibaut Robert (Stade Français) ; Mousques Xan (Aviron Bayonnais / APER Bayonne) ; Narmand Baptiste (Lyon OU / APER Lyon) ; Robbe Gaspard (AS Montferrand / APER Clermont Ferrand) ; Rouvelet Titouan (Montpellier HR / APER Montpellier); Sanson Bartholomé (Stade Rochelais) ; Sorhaindo Owen (RC Massy Essonne / APER Lakanal) ; Tolofua Sialevailea (Stade Toulousain / APER Toulouse) ; Valentin Romain (RC Vannes / APER Vannes) ; Varrenne Loïc (Stade Toulousain / APER Toulouse) ; Wasserman Johan (USO Nevers / APER HS Nevers).