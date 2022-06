Un peu plus de 10 sélections en moyenne

C’est un peu le rituel des tournées d’été du XV de France ces dernières saisons. L’année dernière, les trois test-matchs en Australie nous avaient permis de découvrir de nouveau visages, ce sera une nouvelle fois le cas en 2022 au Japon. Ils sont trois sur la feuille de match à ne pas avoir encore connu l’honneur d’une sélection. Yoan Tanga, Thomas Jolmes et Thomas Lavault devraient porter le maillot frappé du coq pour la première fois de leur carrière ce samedi. Le XV de départ possède une moyenne de sélections qui dépasse à peine le nombre 13. Les plus capés sont Damian Penaud (32) et Virimi Vakatawa (30). Pour ce qui est des 23 retenus pour ce premier affrontement, la moyenne de sélections s’élève à un peu plus de 10. Une équipe de France expérimentale, qui aura à coeur de bien figurer face aux Nippons.

Penaud, l’élève dépasse le maître

Damian Penaud va vivre un match symbolique ce samedi. Comme rappelé par Fabien Galthié lors de l’annonce de la composition, l’ailier clermontois va dépasser son père en nombre de sélections. Alain, le papa, compte 32 sélections avec le XV de France. Grâce à ce premier test face aux Japonais, Damian va faire grimper son total à 33 et laisser derrière lui l’ancien demi d’ouverture de Brive notamment. Par ailleurs, le joueur de l’ASM sera le joueur le plus capé côté français lors de cette rencontre.

12ème titularisation de suite pour Jaminet

C’est peu dire que Melvyn Jaminet est arrivé comme une fusée en équipe de France. Débarqué en Australie la saison dernière dans la peau de « l’ovni », l’arrière perpignanais (qui va rejoindre Toulouse) n’a depuis loupé aucune sortie avec les Tricolores. Il fait même mieux, il a participé à toutes les rencontres possibles. À ce jour, il compte 11 sélections, pour autant de titularisations ! Ce samedi, ce sera la douzième consécutive pour un joueur qui s’est imposé comme un cadre du groupe français à vitesse grand V.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Melvyn JaminetIcon Sport

Lucu-Jalibert, première

Ce sera la première fois que les deux joueurs bordelais seront titularisés ensemble sous le maillot bleu. Une connexion qui n’est pas sans rappeler celle des toulousains Dupont-Ntamack, question automatisme. Ils avaient déjà connu une courte association, c’était lors de France - Géorgie dans leur Matmut Atlantique de Bordeaux, leur seule à ce jour. Maxime Lucu était entré en jeu à la 59ème pour former une paire girondine durant 20 minutes. Cette saison, entre les blessures et les convocations avec les Bleus, les deux hommes ont été associé à 9 reprises en Top 14, en tant que titulaires.

10 clubs représentés

Avec une importante variété, le Top 14 sera parfaitement représenté au pays du soleil levant. En effet, 10 clubs du championnat auront au moins un joueur sur la feuille de match de ce premier test. Toulon, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Racing 92, Clermont, Perpignan, La Rochelle, Pau et Stade français. Les deux clubs finalistes n’étant pas représenté, cela montre que le staff du XV s’appuie et travaille avec l’ensemble des clubs.

Une équipe remaniée mais avec 10 chelemards

Gros, Bamba, Mauvaka, Cretin, Flament, Lebel, Lucu, Moefana, Penaud, Jaminet : malgré un groupe fait de nouveaux visages, l’ossature du groupe de Fabien Galthié est éminemment "chelemarde". En témoigne, les 10 joueurs présents sur cette feuille de match, où ils sont tous titulaires. Autant dire que si on pouvait en douter, ce test face aux Brave Blossom aura l’allure d’une vraie rencontre de préparation pour les Bleus.