En communicants appliqués qu’ils sont, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez n’ont pas manqué de le souligner à de multiples reprises : le XV de France séduit de plus en plus. À juste titre, contre vents et marées. Un cluster majuscule né de multiples imprudences ayant conduit à une intervention du ministère des Sports ? Qu’importe, les supporters sont sous le charme de cette équipe. Selon une enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Winamax, 84 % des Français et 97 % des amateurs de rugby en ont une bonne opinion. Son rayonnement dépasse largement le cadre sportif : 74 % des Français affirment que ses performances "font du bien et changent les idées dans la période que nous traversons."

Deux défaites dans le Tournoi des 6 Nations contre une seule l’an passé ? Qu’importe, également, les audiences de France Télévisions ne cessent de croître jusqu’à atteindre un pic à 8,7 millions de téléspectateurs vendredi soir pour France-Écosse. Un succès massif pour ce XV de France. Sur le plan sportif, si cette place de deuxième au classement final marque une stagnation par rapport à l’an passé, le staff tricolore a maintenu son cap. Il continue de faire confiance à la même ossature de joueurs. Un gage de progression constante pour des joueurs comme Dupont, Alldritt, Baille, Marchand ou encore Willemse et Haouas. Nombreux sont les joueurs à s’affirmer un peu plus à chaque sortie. Et ce, dans toutes les lignes.