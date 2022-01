À voir les sourires sur le bord du terrain, notamment des plus jeunes ayant pu obtenir une photo ou un autographe, mais aussi des parents présents et heureux de mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes pousses, on se dit que rien que pour cela ce fut une visite réussie. Car si cette soirée avait pour objectif de dévoiler les objectifs du XV de France pour l’année 2022, à l’approche du Tournoi, ce moment de partage avec tous les membres de ce club amateur était un axe tout aussi important.

"Cela nous permet de nous remettre en route. On parle rugby, on partage, on challenge et cela nous oblige à présenter et à re-présenter les choses, à être compris pour mettre en pratique", explique Fabien Galthié, qui a justement dirigé une master-class durant laquelle il a notamment présenté tout le travail mis en place pour parvenir à battre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier. Tableau noir, schémas tactiques, animations de jeu, analyses statistiques, le sélectionneur des Bleus a livré avec passion les coulisses de cette victoire, et aussi des principes de jeu du XV de France, répondant ensuite aux questions des éducateurs réunis dans le club house.

Puis ce sont les Seniors qui ont pris place dans la salle, autour d’un tableau devenu d’un coup trop petit. "On n’a jamais vu autant de monde", souriait l’ancien demi de mêlée et manager général Gilles Camberabero. "Je vais chercher un ovni, enchainait avec le sourire Fabien Galthié, ces fameux joueurs atypiques dont il raffole. Ce que le sélectionneur vient surtout faire passer comme message, c’est qu’il n’y a pas de ségrégation par rapport au niveau. Il faut que tous ces joueurs se disent « on n’est pas loin ». Et que tous les enfants se disent que c’est possible, qu’il y a la place et que l’on peut y arriver. C’est aussi un message d’espoir."

Pour le président du FC Tournon-Tain, Charles-Henri Rimbert, "Fabien nous permet d’avoir une belle image du club. C’est important pour nous de pouvoir maintenir des moments de partage, de pouvoir faire plaisir à tout le monde. On a besoin d’une équipe de France qui gagne car cela rameute de plus en plus de jeunes dans les écoles de rugby. L’avenir de notre club passera par la formation et l’engagement de Fabien est très important." Surtout pour un club qui a connu beaucoup de changements à l’intersaison.

" Je vous déconseille de fumer à partir de maintenant. Idem pour les bières ! "

La suite, c’est sur le terrain que cela s’est passé, pour un entrainement intense. "Je ne veux pas voir un mec qui marche. Ça va péter, et il va falloir gérer. On va faire 3 ou 4 blocs à 15 contre 15, avec des actions de 1’30 à 2 minutes sur du jeu de transition, a détaillé le sélectionneur qui a ensuite manié l’humour. Je vous déconseille de fumer à partir de maintenant. Idem pour les bières !" Sous les yeux de l’arbitre Adrien Descottes, installé derrière la main courante en tant que local, les Seniors se sont livrés avec intensité et plaisir.

"Le challenge est de pouvoir toucher du doigt les trois domaines de la performance que sont la pratique du rugby comme la technique, la partie analytique comme la stratégie et puis le domaine émotionnel. Il faut que ce soit simple, qu’il y ait du plaisir et de l’énergie", poursuit un Fabien Galthié appliqué comme s’il s’agissait d’un rendez-vous international, investi durant une séance où il n’aura pas hésité à « chahuter » un groupe à l’écoute. Sifflet à la bouche, au cœur du jeu, replacements rapides et explications, tous les ingrédients nécessaires pour le haut niveau étaient présents, à l’occasion de ce moment unique.