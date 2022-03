Fabien Galthié a révélé ce jeudi matin le groupe de 42 joueurs choisi pour préparer le déplacement du XV de France au pays de Galles. Outre les retours de Gabin Villière, Matthieu Jalibert ou encore Teddy Thomas, un nom a particulièrement retenu l'attention : celui de Thomas Jolmès. Le deuxième ligne de l'UBB fera le 5 mars ses premiers pas au CNR de Marcoussis, et s'il s'agit d'une surprise à coup sûr, cette nomination est aussi une récompense justifiée au vu des récentes performances du golgoth (2m04, 125kg) sous le maillot bordelais.

Un parfait complément

Arrivé sur la pointe des pieds en Gironde, après un passage délicat du côté de Toulon, l'homme à la crinière de feu était à l'époque plus reconnu pour son style quelque peu décalé que par ses performances sur le terrain. Pourtant, le staff bordelais a décidé de lui faire confiance. Dans une deuxième ligne assez hybride, où il peut aussi bien jouer en numéro 4 qu'en numéro 5, Jolmès est en fait un complément parfait aux Guido Petti, Jandre Marais, Cyril Cazeaux ou autre Kane Douglas. Ce n'est pas pour rien s'il a déjà disputé 18 matchs cette saison.

Dans son style de jeu aussi, l'ancien rochelais est capable de s'ajuster en fonction des besoins de son équipe. Impression encore plus forte ces dernières semaines, lorsqu'il a dû prendre plus de responsabilités au vu des nombreuses absences dans le pack bordelais. Précieux en touche, volontaire dans le jeu et en grande confiance dernièrement, il a séduit par son jeu parfois débridé et fait de fulgurances. Rappelez-vous bien sûr de sa magnifique chistera à l'aveugle, qui suivait une prise d'initiative intelligente au bord d'un ruck contre le Racing 92.

En grande forme

D'ailleurs, lors de ce même match, le deuxième ligne avait réalisé une très belle performance, étant sûrement le meilleur bordelais sur le terrain. Hyperactif, il avait aussi été un leader dans l'alignement de l'UBB, reconnu comme étant un des meilleurs du championnat. En l'absence de Woki ou Petti, il était avec Alexandre Roumat la principale arme de la touche bordelaise. Outre cette grande performance contre le Racing, il impressionnait également lors des rencontres contre Castres, Toulon et même face au Stade toulousain dimanche dernier.

Top 14 - Thomas Jolmès (Union Bordeaux-Bègles) à la lutte en toucheRugbyrama

Difficile alors de contester le choix de Fabien Galthié de l'intégrer dans une équipe de France, à son image, pleine de confiance et dans laquelle il retrouvera plusieurs de ses coéquipiers en club. Sa polyvalence et sa capacité d'adaptation en font en tout cas un partenaire d'entraînement parfait... En attendant de monter dans la hiérarchie ?