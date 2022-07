C’est l’histoire d’un mec que le rugby français, aguiché par les belles performances du jeune homme avec Grenoble (2015-2017) et le Stade rochelais (2017-2020), catalogua très vite comme un des plus grands espoirs au poste de numéro 5. C’est aussi l’histoire d’un géant (2,04m et 125 kg) qui s’est pourtant brûlé les ailes au moment même où l’on pensait qu’il toucherait au but. Il y a quelques mois, voici ce qu’il expliquait à nos confrères de Sud Ouest : "A La Rochelle, j’essayais de m’arracher tout le temps, sur chaque entraînement, de façon plus poussée. J’en étais arrivé à un point où je me suis cramé, je me suis dégoûté moi-même du travail. Ca m’a marqué mentalement et j’ai alors pris beaucoup de poids".

Suritilisé, usé avant l’heure, le môme de Seyssins, dans l’Isère, avait alors perdu le goût du rugby. Il poursuivait, au sein de cette même interview : "J’ai surjoué pendant deux ans et à un moment, j’ai craqué. Je me suis dit que si je continuais sur cette voie, ça n’allait amener rien de bon. Le trop est l’ennemi du bien". Au printemps 2020, soit peu après les débuts de la pandémie, le fils de Frantz Jolmes, ancien deuxième-ligne des mammouths grenoblois, rejoignait Patrice Collazo à Toulon, restait sur la Rade environ un an, jouait peu et l’an passé, était donc libéré par le RCT.

Épanoui à Bordeaux-Bègles

Dans la foulée, Thomas Jolmes rebondit alors en Gironde où son oncle Olivier Brouzet, ancien DG de l’Union Bordeaux-Bègles, le couva autant qu’il le put. "A l’UBB, poursuivait-il dans les colonnes de Sud Ouest, Christophe Urios m’a aussi beaucoup aidé en me donnant un cadre. Sur les entraînements, la récupération et les horaires, je sais où m’arrêter".

Fabien Galthié et son staff cherchant à étoffer un poste où Paul Willemse et Romain Taofifenua sont pour l’instant seuls au monde, les Bleus ont décidé de lancer au Japon Thomas Jolmes, auteur d’une saison convaincante avec Bordeaux avant d’être placé hors-groupe par Urios, lors des phases finales. Salué par le sélectionneur au fil du premier test ("Thomas Jolmes a réalisé trente minutes de très haut niveau", disait fabien Galthié à ce propos), le grand bordelais sembla néanmoins baisser de pied au fil du match, probablement scié par la touffeur de cet après-midi de juillet. Malgrè tout, ce Jolmes rappelant étrangement le personnage de "Tahiti Bob" dans les Simpson, a prouvé à Toyota qu’il était davantage qu’un bon joueur de club. À suivre ?