Romain Taofifenua avait bien tenté de serrer les dents pour rester sur le terrain face au pays de Galles mais il avait dû se résoudre à laisser sa place dès la vingtième minute, deux minutes après la première intervention du staff médical sur la pelouse. Touché au genou gauche, le géant toulonnais souffrait d’une entorse et sa présence pour le dernier round face à l’Ecosse n’est toujours pas acquise même si le directeur de la performance Thibault Giroud s’est voulu rassurant ce mardi en début d’après-midi : "En ce qui concerne Romain, nous avons un peu plus de certitudes depuis lundi. On verra vraiment où il en est sur l’entraînement de fin de journée de ce mardi mais c’est très rassurant pour l’instant. On prendra une décision après l’entraînement."

Les Bleus vont savoir s’ils vont pouvoir compter sur leur poutre à droite de la mêlée où il est le seul candidat puisque les autres deuxième lignes valides ont l’habitude de pousser à gauche, et notamment Bernard Le Roux qui est de retour dans le groupe après une blessure à une cuisse."Pour Bernard, il n’y a pas de problème. Il est revenu à un entraînement complet. Il n’y a plus de soucis et il pourra postuler pour le match face aux Ecossais."

Le Racingman était lui aussi impatient de voir Romain Taofifenua sur la pelouse du terrain d’entraînement du CNR : "Je peux jouer des deux côtés, mais bien sûr je préfère jouer à gauche donc on attend de voir comment Romain Taofifenua va se sentir après l’entraînement de ce mardi soir." Une autre solution existe avec le Palois Baptiste Pesenti qui a été rappelé en début de semaine dans un groupe qu’il avait quitté après le succès en Irlande. Une absence qui ne pose aucun problème pour Thibault Giroud : "Baptiste est arrivé dès dimanche soir. Il a pu s’entraîner normalement lundi et il a été très convaincant lors de cette séance avec les joueurs hors groupe donc il sera aussi dans la bataille pour postuler pour ce vendredi."