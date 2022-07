L'entraîneur de la défense du XV de France Shaun Edwards, testé positif avant le départ au Japon, ne rejoindra pas les Bleus, a confié dimanche la Fédération française de rugby à l'AFP. "Malgré sa négativité au test PCR de ce (dimanche, NDLR) matin, et après avoir échangé avec lui, Shaun n'est pas totalement remis de ses douze jours de Covid", a indiqué la FFR à l'AFP. "Nous avons jugé plus raisonnable qu'il ne se déplace pas jusqu'à nous, et qu'il continue son travail à distance avec le staff", a ajouté l'instance.

Edwards, entraîneur en charge de la défense, est arrivé dans le staff des Bleus après le Mondial-2019. Il avait été testé positif au Covid-19 le 22 juin, en même temps que Laurent Labit, entraineur en charge de l'attaque, et deux joueurs, les arrières du Racing 92 Max Spring et de Toulon Aymeric Luc. Tous les trois ont depuis rejoint le XV de France au Japon. Après leur victoire 42-23 samedi, les Bleus retrouvent les Brave Blossoms le 9 juillet à Tokyo pour le deuxième et dernier match de leur tournée estivale.