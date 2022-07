Les Bleus appellent ça un "scénario". Au beau milieu d’un entraînement, le jeu s’arrête, Fabien Galthié ou l’un de ses adjoints (Laurent Labit, Karim Ghezal ou William Servat) hurle "scénario !" au milieu du terrain et soudain, les Tricolores se placent alors dans une configuration nouvelle, inattendue, supposément dangereuse pour leur équilibre mais bel et bien envisageable, au cours d’un match. "Au fil de la semaine, disait récemment Galthié, on s’entraîne à modifier l’équipe et à essayer de toucher toutes les éventualités possibles".

Les "éventualités" évoquées par le sélectionneur national peuvent concerner un blessé, un carton jaune ou pire, une exclusion définitive, comme cela se produisit pour Will Skelton lors du match des Barbarians britanniques (ceux-ci étaient alors composés de dix-neufs Tricolores) face à l’Angleterre, il y a trois semaines. "Le but, conclut Fabien Galthié, est de construire une équipe de finisseurs complémentaire avec celle des starters". Pour "starters", n’imaginez nullement ici le bitonio de plastique que vous utilisiez au beau milieu des eighties pour démarrer la Supercinq les matins de novembre. Dans la "novlangue" du patron sportif des Bleus, "starter" désigne simplement les joueurs qui démarrent, ceux que l’on a longtemps appelés "titulaires", en somme.

Labit : "Il s’exprime pleinement dans les couloirs"

Parmi les scénarii envisagés par le staff tricolore ces dernières semaines, il y a celui menant Sekou Macalou (1,95m et 115 kg) à quitter le banc de touche pour occuper le poste d’ailier, la polyvalence du flanker ou numéro 8 du Stade français permettant ainsi à la sélection nationale d’aligner six avants sur le banc de touche et offrant aussi la possibilité, en cours de match, de faire quasiment entrer un "deuxième paquet d’avants", tout beau tout neuf, à l’heure de jeu.

Macalou ailier, alors ? Ce fut le cas samedi dernier lors du premier test face au Japon, au cours duquel il remplaça Virimi Vakatawa à la 63 ème minute, Damian Penaud se repositionnant au milieu du terrain. Mais ce le fut aussi à Twickenham, fin juin, pour le match des Baa-baas que l‘on évoquait plus haut et ce jour-là, Macalou avait causé de gros dégâts dans la défense anglaise. "Il a les qualités de vitesse et de puissance pour jouer à ce poste, expliquait récemment Laurent Labit, l’entraîneur en charge de l’attaque. Sekou s'exprime pleinement dans les couloirs. C'est là qu'on veut le voir. Il est capable de porter le ballon, de mettre la pression sur le jeu au pied. Et côté vitesse, il est supérieur à certains trois-quarts."