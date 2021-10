Comme annoncé ce jeudi par Midi Olympique, pour Fabien Galthié et ses adjoints cette possibilité a déjà été évoquée : "C’est en réflexion depuis un moment, mais il faut trouver le bon moment pour le faire".

Le staff réfléchirait donc à titulariser Romain Ntamack au poste de numéro 12 et Matthieu Jalibert à l'ouverture. Cette expérimentation pourrait même être mise en application à l'entraînement dès le début de la semaine prochaine à Marcoussis en vue de la tournée d'automne.

XV de France - Romain Ntamack et Matthieu JalibertMidi Olympique

Le débat entre Ntamack et Jalibert est le plus animé de ces dernières années. Entre le Toulousain et le Bordelais que les profils opposent, entre l'animateur et l'attaquant, c'est tous les observateurs qui ont leur avis sur la question. Mais si le débat était clos une bonne fois pour toutes avec la titularisation simultanée des deux joueurs ? Le Toulousain, comme il l'a pu le faire avec la sélection moins de 20 ans ou avec son club, particulièrement à ses débuts, est capable d'évoluer au poste de premier centre. À la façon du XV de la Rose, qui évolue depuis plusieurs années avec George Ford au numéro 10 et Owen Farrell dans le rôle de "5/8e". Ou même au début des années 2000 avec Jonny Wilkinson et Mike Catt.

Ainsi, le champion du monde U20 aurait un rôle de lien entre les demis et les trois-quarts, tandis que Matthieu Jalibert, qui serait le premier attaquant, pourrait laisser libre court à ses fulgurances, comme lors du choc Angleterre-France. Mais l'inconvénient de ce système serait de se passer d'une paire de centres Fickou-Vakatawa. Depuis qu'ils sont associés en équipe de France, les deux Racingmen proposent un alliage attaque-défense qui a guère d'équivalent sur la planète. À moins que Gaël Fickou glisse sur l'aile...