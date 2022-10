Romain, tout d’abord, prenons de vos nouvelles. Où en êtes-vous de votre rétablissement ?

Ecoutez, ça va, ma cheville va bien, j’ai des bonnes sensations, que ce soit sur de la course ou sur les appuis. Il me manque un peu de cardio mais j’y travaille matins et soirs au club pour être à 200% sur les futurs matchs. Il n’y a pas de date de reprise fixée. Ce ne sera peut-être pas ce week-end mais très prochainement. En somme, tout va bien.

Vous êtes dans la liste de Fabien Galthié pour la tournée de novembre. C’est une véritable marque de confiance de la part du sélectionneur.

Oui, on échange régulièrement avec les staffs de Toulouse et du XV de France. Si mon rétablissement n’avait pas été possible dans les délais, je n’aurais pas été pris. Je sais que si je suis dans la liste, c’est que je serai apte à jouer. C’est l’objectif en tout cas.

Il vous tarde de revenir avec Toulouse dans un premier temps ?

Oui, à titre personnel c’est frustrant car je ne joue pas, mais je suis à fond derrière eux. Je vois que tout le monde s’éclate, qu’en plus ça joue bien, donc j’ai hâte de revenir plutôt que de les regarder à la télé. C’est toujours bien de retourner dans un groupe qui marche, qui est dans une dynamique positive.

Plus que quelques mois avant la coupe du monde en France. Vous y pensez tous les jours ?

On voit tout le temps quelque chose à ce sujet dans la journée donc oui ça nous la rappelle forcément. Chaque joueur y pense tous les jours je crois et ce serait mentir que de dire l’inverse mais cela ne nous bloque pas.

" Peu importe l’adversaire, on veut gagner "

Comment vous abordez cette compétition à un peu moins d’un an de son début ?

C’est un événement qui touche tout le monde. Supporters, joueurs, de près ou de loin. On est tous fiers de représenter la France et on a vraiment hâte. D’autant qu’on a une bonne équipe de France qui a toutes ses chances dans la compétition. Dans quelques mois, ça va commencer à monter en pression.

Il y a un peu de stress ou pas encore ?

On est plus heureux et fiers que stressés à aujourd’hui. Je dis ça maintenant mais à quelques minutes du coup d’envoi du premier match, je ne penserais peut-être pas pareil. On nous en parle souvent, on y pense souvent, donc on a juste envie de bien se préparer pour être les plus compétitifs possibles et espérer quelque chose au bout.

À titre personnel, vous avez battu toutes les grandes nations du Nord et les All Blacks. Il vous manque donc le Japon, l’Australie et les champions du monde en titre sud-africain, c’est une motivation supplémentaire ?

Oui oui évidemment que ça motive particulièrement mais peu importe l’adversaire, on veut gagner. L’Afrique du Sud, l’Australie et le Japon, ce sont des nations qu’on n’a pas ou peu joué donc il y a l’envie de faire de belles prestations pour engranger de la confiance. Que ce soit pour le 6 Nations ou la coupe du monde.

Ce soir vous représentez le label « Sud de France » en tant qu’ambassadeur, vous pouvez nous en parler ?

Voilà un petit moment que j’y suis pleinement impliqué. Quand on me l’a proposé, j’étais très honoré parce que je suis né ici, j’ai grandi ici, je n’ai jamais bougé donc forcément j’étais très heureux de représenter la région avec le Stade. Faire connaître les produits de notre région, tout ce qui se fait de beau et de bon aujourd’hui, c’est important et ça me tient à coeur.

L’Occitanie, c’est la terre du rugby ?

Depuis 2018, le bouclier n’a pas bougé d’Occitanie donc je crois que toute la région peut être fière de ça. En plus des bons produits, on fait aussi de bons rugbymen et de bons clubs dans toutes les divisions. Il y a une vraie culture rugby dans le sud-ouest.