C'était un des points d'interrogation de ce début de tournée de novembre. Romain Ntamack, blessé à la cheville avec Toulouse en septembre dernier, rechaussait les crampons ce samedi, lors du match du XV de France face à l'Australie. Titulaire pour cette rencontre malgré sa récente absence, l'ouvreur a réalisé une partie plutôt sobre, avant d'être remplacé par Matthieu Jalibert un peu avant l'heure de jeu. "Pour moi, il était important de rejouer, de me sentir encore assez frais à l’heure de jeu. C’est ce que j’attendais de ce retour, je suis donc satisfait", lançait-il lors d'un entretien pour Midi Olympique.

Si la France s'est imposée sur le fil face à des Australiens accrocheurs (30-29), ce match stressant à grandement soulagé le Toulousain. "C’était une sorte de libération pour moi, poursuivait-il. C’était presque mon premier match de la saison, depuis les vacances d’été. J’avais hâte et, physiquement, je me sentais très bien. J’avais largement quatre-vingts minutes dans les jambes. Mais c’était un match de reprise, donc je me doutais que je n’allais pas rester sur le terrain jusqu’à la fin. Le principal, c’était de répondre présent sur les contacts et les courses. Je suis en forme et, en sortant, j’en avais encore sous la pédale."

D'ailleurs, sa sortie du terrain, qui pourrait paraître logique vu sa récente blessure, Ntamack l'avait pressentie : "Je pense que le staff l’avait anticipée. En tout cas, je m’y attendais et c’est assez logique. Je retiens surtout que, lorsque je suis sorti, mes sensations étaient encore bonnes."