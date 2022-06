"Tout est allé très vite: la saison avec Bayonne, le titre... On a travaillé dur. C'est exceptionnel de vivre ça", a confié le joueur de 24 ans, champion de Pro D2 cette saison.

"J'étais en train de fêter ça quand j'ai reçu un appel qui me disait que j'étais dans un groupe élargi, j'ai commencé à y croire un peu. Mais sans trop y croire non plus... C'était déjà bien qu'on ait un oeil sur moi. Fabien Galthié a l'habitude de faire appel à des joueurs de Pro D2. C'est exceptionnel, ça fait plaisir de faire cette tournée", a expliqué Baget.

Meilleur marqueur d'essais de Pro D2 (15 essais), il a été un rouage essentiel de l'Aviron, promu en Top 14, disputant 31 matches cette saison, dont 27 comme titulaire.

"Quand on arrive dans ce groupe, on sent la culture de la gagne. C'est un groupe de compétiteurs, dans les petits jeux entre nous, à l'entraînement... Les anciens nous tirent vers le haut. Tout se passe bien, ça donne envie de jouer dans cette équipe et de gagner", a ajouté Baget.

Le XV de France est en préparation au Japon avant d'affronter les Cherry Blossoms à deux reprises, les 2 et 9 juillet.