C'est une affaire qui a forcément fait réagir dans le paysage du rugby français. Mohamed Haouas, jugé et reconnu coupable de cambriolages en 2014, a été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis. Lors de la traditionnelle conférence de presse, Raphael Ibanez n'a pas échappé aux interrogations à ce sujet.

L'homme fort du XV de France ce week-end, en raison du test positif au Covid-19 de Fabien Galthié a déclaré ceci : "Je dois dire que pour l'ensemble de l'encadrement technique nous avons vécu cet événement comme un soulagement. La justice est passée. Une décision a été prise. Pour nous, pour lui surtout, c'est un soulagement. On attend de lui que ça le libère et qu'il puisse se tourner vers le présent, c'est-à-dire sur les matchs qu'il va pouvoir jouer avec son club et potentiellement revenir en sélection.

C'est un joueur qui a toujours été exemplaire avec nous, dans le cadre de vie que nous avons proposé au groupe France. Pour lui, c'est le moment de continuer à grandir et s'exprimer ballon en main car il le fait très bien. Nous avons vraiment confiance en lui pour qu'il continue de progresser et à grandir au sein de ce groupe France."