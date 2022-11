Thomas Ramos

Forcément, il était sous le feu des projecteurs. Thomas Ramos a toujours été dans les radars du XV de France depuis la prise de fonction de Fabien Galthié mais avait, à chaque compétition, vu un joueur lui passer devant au poste d'arrière. Ce fut Anthony Bouthier, puis Brice Dulin et enfin Melvyn Jaminet. Avec la blessure de ce dernier, et alors que les deux premiers cités ont reculé dans la hiérarchie, il avait sa chance cet automne. Et le Toulousain l'a saisie. Très en vue depuis le début de saison, durant lequel il a surtout évolué au poste d'ouvreur, il a été impeccable sur les trois matchs du XV de France qu'il a disputés dans leur intégralité. Sécurisant sous les ballons hauts, il a rassuré sur sa capacité à trier les ballons et à occuper à bon escient, ce qui ne l'a pas empêché de relancer avec efficacité quand la situation le permettait. Précieux dans les tirs au but (avec plus de 83 % de réussite), il a impressionné et indéniablement relancé la concurrence pour le numéro 15.

Charles Ollivon

Blessé à un genou, il avait été le grand absent de la victoire historique contre les All Blacks en novembre 2021, puis du dernier grand chelem. Il était déjà attendu sur le strict plan sportif puisque le trio composé de François Cros, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt s'était montré impérial. La convalescence de Cros lui a offert une place de titulaire incontestable et il en a été digne. En effet, le Toulonnais - toujours aussi à l'aise dans les airs - a même semblé monter en puissance au cours de cette tournée, avec une première mi-temps dantesque face aux Springboks et une excellente performance contre le Japon, récompensée par un essai. Chacun se demandait aussi comment il aurait digéré la perte du capitanat, qui a été confié à Antoine Dupont. Or, il a montré qu'il restait un leader de ce XV de France. Récupérant la responsabilité après le carton rouge de Dupont, il a parfaitement assumé et prouvé que sa présence s'imposait.

Charles Ollivon - XV de FranceIcon Sport

Reda Wardi

Le pilier gauche rochelais était surveillé depuis longtemps. Et son carton rouge récent contre Toulouse aurait pu lui coûter très cher, surtout qu'il avait une carte à jouer avec les blessures de Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros. Suspendu contre l'Australie, il a directement été intégré sur le banc de touche face à l'Afrique du Sud, doublant au passage dans la hiérarchie son ancien coéquipier Dany Priso. Et la rechute de Baille lui a offert beaucoup de temps de jeu contre les Springboks et une titularisation face au Japon. A chaque fois, Wardi a répondu présent. Très efficace en mêlée fermée pour ses débuts internationaux, il fut aussi actif dans le jeu et précieux sur les zones de combat. Aujourd'hui, il est le troisième homme à son poste.

Sipili Falatea

Sa trajectoire est assez incroyable. En manque de temps de jeu à Clermont, il a pris la direction de l'Union Bordeaux-Bègles où il n'est pas non plus titulaire. Cela ne l'empêche pas d'avoir toute la confiance du staff du XV de France, qui loue sans cesse ses qualités sur le terrain et son comportement en-dehors. Fabien Galthié en a même fait la doublure de Uini Atonio sur cette tournée, laissant Mohamed Haouas en tribunes lors des trois matchs. Et Falatea fut l'auteur de trois entrées en jeu très convaincantes. Sa mobilité est évidemment un atout au niveau international, autant que sa capacité à remporter des duels. Souvent pointé du doigt pour sa tenue en mêlée fermée, il a aussi rassuré dans l'épreuve de force. Et puis, il a même inscrit l'essai de la victoire contre les Sud-Africains. Si la Coupe du monde avait lieu demain, nul doute que Falatea serait dans le groupe retenu.

XV de France - Sipili FalateaIcon Sport

Sekou Macalou

Depuis plus d'un an, le staff a décidé d'utiliser Sekou Macalou dans un rôle hybride. A savoir que le troisième ligne du Stade français peut dépanner à l'aile, grâce à ses qualités de vitesse assez uniques pour un joueur de son profil. Non entré en jeu contre l'Australie, à l'arrivée, il n'a disputé aucune minute en troisième ligne sur cette tournée. Mais il est apparu prématurément sur la pelouse contre l'Afrique du Sud, puis le Japon, en tant qu'ailier. Ce n'était pas forcément un cadeau mais Macalou fut bluffant face aux Boks. Moins en vue contre les Nippons, il est tout de même une des très belles surprises de novembre. Il a apporté des garanties à Fabien Galthié, dans l'optique de construire un banc de touche avec six avants et deux trois-quarts sur le papier.

Matthieu Jalibert

Après une saison presque blanche, selon les propres mots du sélectionneur, l'ouvreur de Bordeaux-Bègles retrouvait le groupe du XV de France. Placé sur le banc de touche, il aurait même pu prétendre à une place de titulaire vu que Romain Ntamack n'avait plus joué en compétition depuis deux mois. Le staff, rassuré par l'état physique du Toulousain, a préféré miser sur la continuité. En tout cas, dans son rôle de finisseur, Jalibert fut à la hauteur. Son entrée face aux Wallabies a permis d'amener de l'incertitude dans la défense adverse et c'est lui qui, d'une passe sautée, a créé le décalage sur l'essai décisif de Damian Penaud. Et, contre le Japon, il a carrément électrisé les débats et s'est montré intenable. A-t-il pour autant relancé la concurrence pour le numéro 10 en sélection ? Pas forcément, tant le staff apprécie ses qualités pour finir les rencontres.