Matthis Lebel

Matthis Lebel (22 ans) va enfin découvrir la grande équipe de France. Auteur de quinze essais en vingt-huit matchs la saison passée, l’ailier toulousain aurait sans aucun doute mérité d’être capé plus tôt : appelé dans le groupe élargi pour la Coupe d’automne des Nations en 2020 sans avoir sa chance, victime de la concurrence dans le Tournoi puis privé de la tournée en Australie en raison de finale du Top 14, le Gersois voit enfin son heure arriver. Selon toute vraisemblance, il va connaître ses premières minutes internationales à un poste où la hiérarchie ne paraît pas fixée pour de bon, surtout en l'absence de Teddy Thomas. Une récompense logique. Et le début d’un nouveau chapitre d’une carrière que l’on prédit volontiers longue.

Top 14 - Stade toulousain - Matthis LebelIcon Sport

Thibauld Flament

Le deuxième ou troisième ligne Thibauld Flament (24 ans) est l'une des sensations de l’année 2021. Depuis le début de la saison, il s’est même imposé comme un premier choix à Toulouse (cinq titularisations en sept matchs). Le Parisien d’origine, passé par l’Angleterre et l’Argentine où il s’est aguerri, avait été déniché par le Stade toulousain chez les Wasps. Son CV se limitait alors à neuf matchs de Premiership. En novembre 2020, Thibauld Flament avait découvert le Top 14 à Agen. Une première rencontre trois étoiles qui avait laissé entrevoir tout le potentiel de ce joueur athlétique, très bon manieur de balle et sauteur efficace. Un avant moderne taillé pour le rugby international qui aura une belle carte à jouer, sa polyvalence deuxième-troisième ligne étant un atout de taille.

Maxime Lucu

Après avoir dû déclarer forfait au dernier moment pour la tournée en Australie, Maxime Lucu (28 ans) va avoir droit à sa chance au niveau international. Le demi de mêlée a travaillé d’arrache-pied pour atteindre cet objectif, lui qui a passé cinq saisons en Pro D2 avec Biarritz avant de découvrir le Top 14 avec succès à Bordeaux-Bègles. En Gironde, le natif de Saint-Jean-de-Luz s’est imposé comme un métronome, son association avec l'explosif Matthieu Jalibert étant plébiscitée par Christophe Urios. Sa science tactique et son engagement à toute épreuve ont aussi tapé dans l’oeil de Fabien Galthié, désireux de le voir à l'oeuvre comme potentielle doublure d'Antoine Dupont.

Romain Buros

Il est l'une des principales surprises de ce groupe : Romain Buros (24 ans), auteur de deux essais sur les deux dernières journées, s'est invité dans le groupe France comme quatrième arrière, aux côtés des Dulin, Jaminet et Ramos. Depuis son arrivée en Gironde en 2018, l'ancien Palois s'est imposé comme un attaquant inspiré et un joueur rassurant sur les basiques du poste. Il avait déjà effectué le voyage en Australie en juillet. Si le nombre d'arrières rend sa participation incertaine, le gamin d'Aire-sur-l'Adour pourrait, ironie de l'histoire, avoir sa première cape à Chaban-Delmas face à la Géorgie, test-match qui devrait permettre d'opérer une revue d'effectif.

Top 14 - Romain Buros (Union Bordeaux-Bègles) face à la Section paloiseIcon Sport

Florian Verhaeghe

Grand espoir à ses débuts au Stade toulousain, Florian Verhaeghe (24 ans) avait vu son éclosion freinée par les blessures et par un temps d'adaptation au sein de son nouveau club. A 24 ans, le deuxième ligne a repris son envol au point de s’imposer comme l’homme en forme de l’automne à Montpellier : titularisé à sept reprises depuis le début de saison, ce sauteur de qualité affiche une forme internationale, se signalant tout particulièrement par son hyperactivité dans le jeu. Ses 97 % de réussite au plaquage au championnat parlent aussi pour lui.

Florent Vanverberghe

Florent Vanverberghe (21 ans) s'était envolé en Australie, en juin, avec l'espoir d'obtenir sa première cape. Il avait même été placé sur le banc pour le premier test. Mais le deuxième ligne castrais avait dû être remplacé par Cyril Cazeaux au pied levé, en raison d'une blessure à une hanche. L'ancien Toulonnais, auteur de son premier essai en carrière samedi face à Biarritz, est resté sur la lancée de sa saison dernière depuis la reprise du championnat. Ce qui lui permet de revenir dans le groupe France.

Florent Vanverberghe contre le Racing 92Icon Sport

Tani Vili

Chaque week-end, Tani Vili (20 ans) marque les esprits et les corps par son impact. Le tonitruant début de saison du Clermontois a visiblement plu à Fabien Galthié qui le suit depuis plusieurs mois comme l'avait prouvé sa convocation pour la tournée australienne. Le centre est une des satisfactions clermontoises de l’entame du championnat, sa capacité à battre des défenseurs et son abattage en défense constituant deux atouts de poids pour les lignes arrière auvergnates. A 20 ans, l’ancien international jeunes, né et formé à Brive, vient notamment pallier l'absence d'Arthur Vincent.

Top 14 - Tani Vili (Clermont) face au Racing 92Icon Sport

Thierry Paiva

A 25 ans, Thierry Paiva continue de franchir les étapes les unes après les autres : après s’être formé au contact de Jefferson Poirot et avoir gagné ses galons de titulaire en puissance la saison dernière, le pilier gauche va donc commencer à se frotter au niveau international. Fort d’un gabarit imposant (1,84 m, 118 kg), le Girondin est réputé pour son activité dans le jeu, que ce soit dans les grattages ou en défense. Ses progrès en mêlée lui ont permis de s’inviter aujourd’hui parmi les prétendants à une place chez les Bleus, dans l'ombre de Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros.

Donovan Taofifenua

Donovan Taofifenua (22 ans), révélation de la fin d'année 2020, avait été une des surprises de l'annonce du groupe pour le Tournoi des 6 Nations 2021. Mais l'ailier du Racing 92 n'avait pas réussi à bousculer la hiérarchie des Villière, Thomas et Penaud. Après une saison à douze essais toutes compétitions confondues, l'ancien Clermontois a encore fait preuve de ses qualités en ce début de saison, avec des prestations pleines et un essai sur la pelouse du Stade français lors de la 1re journée. En l'absence de Teddy Thomas, il pourrait avoir du temps de jeu et, donc, une première cape.