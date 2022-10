Encore un coup dur pour le XV de France ! Après les blessures de Baille, Cros, Ntamack, Taofifenua, Vincent ou encore Fickou, c'est au tour de Gabin Villière d'inquiéter. L'ailier toulonnais a selon RMC été opéré de la cheville la semaine dernière à Marseille. Une intervention chirugicale qui va le priver de la prochaine tournée des Bleus, en novembre prochain. Comme si le casse-tête de la composition n'était pas assez complexe - avec notamment la question de la paire de centres depuis la retraite de Vakatawa et la blessure d'Arthur Vincent - Fabien Galthié et son staff vont maintenant devoir faire un choix sur l'aile. Si l'intouchable Damian Penaud semble avoir sa place assurée, le débat reste ouvert de l'autre côté.

Lebel, la continuité ?

Si de nombreux noms se présentent alors pour intégrer le XV de départ des derniers vainqueurs du Tournoi des 6 Nations, certains semblent plus en avance que d'autres. C'est le cas de Matthis Lebel, titulaire lors d'un match de la tournée de novembre l'an dernier (face à la Géorgie) et surtout titulaire lors des deux matchs de la tournée estivale au Japon en juillet. Le Toulousain (23 ans, 4 sélections) est, semble-t-il, le troisième ailier pur dans la hiérarchie depuis un an maintenant. En plus, il réalise un bon début de saison, avec trois essais marqués en quatre matchs de Top 14. Mais attention, l'année dernière, Lebel profitait aussi de la blessure de Teddy Thomas.

Tournée d'été - Matthis Lebel (XV de France) face au JaponIcon Sport

Le retour de Thomas ?

Celui qui a rejoint La Rochelle cette saison est enfin pleinement de retour après une saison dernière tronquée par les blessures. Attaquant de feu, Teddy Thomas était un homme de base du XV de France de Fabien Galthié mais n'a plus été appelé depuis la tournée en Australie, en juillet 2021. Le retour de Teddy Thomas est donc possible, mais ici encore, le doute est permis. Surtout que d'autres ailiers français brillent en ce début de saison, notamment du côté de Clermont.

Tournoi des 6 Nations 2021 - Teddy Thomas et Gabin Villière (France) face à l'ItalieIcon Sport

La surprise Raka ?

Car il n'y a pas que Damian Penaud qui met le feu sur les ailes auvergnates. Alivereti Raka est lui aussi en forme internationale en ce début de saison. Auteur de cinq essais en autant de matchs de Top 14, dont un triplé face à Lyon le week-end dernier, il pourrait potentiellement intéresser le staff des Bleus. Présent avec le XV de France lors de la Coupe du monde 2019, il n'a participé qu'à un seul match sous l'ère Galthié : la finale de l'Automn Nation Cup face à l'Angleterre en 2020, au sein d'une sélection remaniée. Sa forme du moment peut-elle rebattre les cartes, ou est-il désormais trop loin dans la hiérarchie ?

Alivereti Raka avec la France à la Coupe du mondeIcon Sport

Moefana, Fickou : l'option de la polyvalence

Le Bayonnais Remy Baget et l'Oyonnaxien Enzo Reybier avaient par exemple été appelés pour la dernière tournée des Bleus au Japon, et pourraient être de véritables "ovnis" - terme tant apprécié par le staff bleu - aux yeux de Fabien Galthié. Mais le sélectionneur pourrait aussi profiter de la polyvalence de certains joueurs, notamment au centre. S'il est pour le moment encore blessé, Gaël Fickou pourrait faire son retour ce week-end sur les terrains et devrait donc être apte pour la tournée. En fonction des présences, il pourrait jouer au centre ou dépanner à l'aile, comme il l'a fait de nombreuses fois en bleu. Yoram Moefana, apprécié par le staff de l'équipe de France, est dans la même situation.

Le Bordelais avait d'ailleurs profité de sa double casquette pour être un de ceux qui ont grandement contribué au grand chelem des Bleus au printemps dernier. Enfin, s'ils semblent moins probables, des joueurs comme Vincent Rattez ou encore Arthur Retière ont déjà porté le maillot bleu... Quoi qu'il se passe, ce forfait de Villière, combiné avec ceux de Vincent et Vakatawa, doit causer un énorme mal de tête au staff des Bleus.