Dany Priso, le choix de la continuité

Et si le remplaçant de Jean-Baptiste Gros chez les Bleus était son coéquipier à Toulon ? Si rien n'est sûr pour le moment, c'est en tout cas l'hypothèse la plus probable. Plus appelé par le staff français depuis août 2019, Dany Priso a redécouvert le XV de France à l'occasion de la dernière tournée estivale au Japon. Présent pour suppléer Jean-Baptiste Gros, les deux piliers varois s'étaient alors partagés les minutes lors des deux matchs face aux Nippons. Preuve que, dans la hiérarchie des Bleus, l'ancien Rochelais part avec un temps d'avance. Explosif et fort en mêlée fermée, le pilier aux 16 sélections se distingue par ses capacités athlétiques hors du commun, qui lui offrent mobilité et surtout puissance. Des caractéristiques forcément intéressantes, qui pourraient cependant le cantonner à un rôle d'impact player.

La première de Reda Wardi

Convoqué la semaine dernière pour la première fois de sa carrière, Reda Wardi devrait connaître sa première sélection avec les Bleus lors de la tournée de novembre. Arrivé à La Rochelle en 2019, l'ancien Biterrois s'est au fil des saisons imposé au sein de l'effectif des Maritimes. Ancien coéquipier de Dany Priso à la Rochelle, le pilier de 27 ans est devenu l'un des cadres des champions d'Europe. Très apprécié par les supporters rochelais, le natif de Montpellier se différencie des autres piliers gauches par son profil. Défenseur très rugueux, il brille par son travail de l'ombre et sa faculté à enchaîner les plaquages. Récemment prolongé par le Stade rochelais, Reda Wardi aura à coeur de marquer les esprits avec le maillot frappé du coq, dans l'espoir de, pourquoi pas, accrocher le wagon pour le Mondial 2023.

La surprise Clément Castets

Appelé ce dimanche pour pallier l'absence de Jean-Baptiste Gros, Clément Castets fera partie du groupe pour préparer la tournée de novembre. Arrivé au Stade français en 2021 en provenance de Toulouse, il retrouve peu à peu du temps de jeu. Victime d'une rupture des ligaments croisés alors qu'il était encore un joueur toulousain, le joueur de la capitale enchaîne de nouveau les matchs. Dominateur en mêlée, disponible et volontaire dans le jeu, comme en témoigne son essai inscrit ce week-end face à Brive, Clément Castets semble être de retour à son meilleur niveau. Si une titularisation serait surprenante, le pilier du Stade français devrait lui aussi disputer ses premières minutes avec les Bleus lors de la tournée.

Par Philippe Girardie.