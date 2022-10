Sans surprise ou autre "ovnis", ce ne serait pas vraiment une liste de l'équipe de France sous l'ère Fabien Galthié. Pas peureux de lancer de nouveaux noms dans son groupe avant la Coupe du monde, le sélectionneur a fait appel ce lundi à de nombreux joueurs un peu "surprises". Ainsi, Pablo Uberti, Ethan Dumortier, Léo Berdeu, Alexandre Bécognée, Reda Wardi, Alevereti Raka ou encore Jordan Joseph seront de la partie à Marcoussis et tenteront de se faire une place en bleu. Des surprises qui, au final, ne le sont pas vraiment...

Dumortier, un week-end de rêve

Pourvu qu'Ethan Dumortier reste sur sa lancée ! L'ailier du LOU vient de vivre un week-end de rêve et commence la semaine par une nouvelle aussi excellente qu'inattendue. Auteur d'un doublé et globalement d'un énorme match face au MHR samedi, l'ancien septiste a grandement participé à la victoire des siens face au champion en titre. En grande forme actuellement, il avait aussi marqué lors de la réception de l'UBB, une semaine avant.

Top 14 - Ethan Dumortier lors de la victoire du LOU contre le MHRIcon Sport

Des performances qui ont visiblement convaincu l'encadrement des Bleus, ravis de voir un nouvel ovni débarquer en équipe de France. Dumortier profite aussi de la blessure de Gabin Villière pour se faire une place dans ce groupe.

Uberti, non il n'est pas argentin

C'est une petite blague qui le fait souvent sourire, mais non, Pablo Uberti - malgré son nom de famille à consonance argentine - n'est pas un Puma. Et quoi de mieux pour le prouver qu'être sélectionner en équipe de France. Le centre bordelais, extrêmement tranchant face au Racing 92 le week-end dernier, est une des grosses surprises de cette liste des 42 joueurs. Sélectionné devant son coéquipier en club, Tani Vili, notamment, il pourrait maintenant prendre une autre dimension.

Top 14 - Pablo Uberti (UBB)Icon Sport

L'ancien oyonnaxien revient pourtant de loin. Blessé gravement au genou en septembre 2021, il n'avait joué qu'une seule rencontre dans l'entièreté du dernier exercice de Top 14. Le retour est beau et il fait plaisir à voir.

Laclayat, seul joueur de Pro D2

Thomas Laclayat, malgré son statut de joueur de Pro D2, est déjà un nom qui revient souvent aux oreilles des amateurs du XV de France. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement fait partie de l'aventure bleue lors de la dernière tournée estivale, au Japon. Pilier puissant, indiscutable et injouable avec Oyonnax, il était déjà très prisé parmi les clubs de Top 14.

Pro D2 - Thomas Laclayat (Oyonnax)Icon Sport

Si Clermont s'était positionné, c'est bien le Racing 92 qui avait décroché le gros lot et qui avait réussi a enrôler le pilier pour la saison 2023-24. Encore appelé avec les Bleus, Laclayat continue donc de prendre ses marques en équipe de France.

Bécognée, en terrain connu

Alexandre Bécognée a déjà plusieurs fois été appelé dans le "squad" de l'équipe de France. Depuis un an, le troisième ligne montpelliérain brille de mille feux avec le MHR. Puissant, il n'a de cesse de plaquer et de casser les défenses adverses par des courses frontales. Mais il faut reconnaître qu'il n'était pas le premier nom à venir en tête lorsqu'on parle de la troisième ligne du XV de France.

Top 14 - Montpellier - Alexandre BécognéeIcon Sport

Mais Bécognée est plein de promesses et confirme maintenant les attentes placées en lui. Malgré la forte concurrence, il tentera de se faire une place au poste.

Berdeu, le numéro 3 ?

On s'attendait peut-être plus à voir Louis Carbonel profiter de la blessure d'Antoine Hastoy pour intégrer le groupe du XV de France, mais c'est finalement Léo Berdeu qui a pris le dernier siège. Le Lyonnais, étincelant le week-end dernier sur le terrain de Montpellier. Déjà appelé lors d'un rassemblement en février, l'ouvreur s'impose alors maintenant comme le numéro 3 au poste d'ouvreur, derrirère les, semble-t-il, intouchables Romain Ntamack et Matthieu Jalibert.

Top 14 - Léo Berdeu (Lyon) face à MontpellierIcon Sport

Buteur précis, animateur ambitieux et grand spécialiste des luttes aériennes, celui qui est aussi capable d'évoluer à l'arrière à plusieurs cordes à son arc. À lui maintenant de montrer ses capacités à Marcoussis.

Wardi, la récompense

On évoquait son cas en début de saison. Reda Wardi n'avait encore jamais été appelé, ne serait-ce que pour un rassemblement, avec l'équipe de France. Une anomalie qui a été corrigée ce lundi, avec l'annonce de la liste de Fabien Galthié. Et cen'est que juste récompense pour le pilier champion d'Europe avec La Rochelle. "J'ai à cœur d'évoluer, de franchir des étapes dans ma carrière. Avoir une place en équipe de France passe par le fait de beaucoup jouer en club", nous avait-il confié.

Reda Wardi (la Rochelle)Icon Sport

Hyperactif sur le terrain, notamment en défense où il sait se démultiplier, le pilier gauche mobile est, à 27 ans, en très grande forme. Malgré la concurrence de Thierry Paiva et Léo Aouf au Stade rochelais, il a s'impose comme le pilier gauche numéro 1 du club charentais. S'il ne part pas favori pour décrocher une première sélection, les choses avancent clairement dans le bon sens pour lui.

Raka, la forme prime

La blessure de Gabin Villière a redistribué les cartes au poste d'ailier. Titulaire assez indiscutable avec les Bleus, le Toulonnais s'est fait opérer de sa cheville et plusieurs solutions existent pour le remplacer. Parmi elles, la piste menant à Alivereti Raka n'était pas celle qui sautait le plus aux yeux, mais elle a du sens ! Le Clermontois a tout simplement été en feu en ce début de saison, rendant complètement folles les défenses adverses. À tel point qu'il a ce lundi été appelé devant un certain Teddy Thomas.

Coupe du monde 2019 - Raka (France) contre les TongaIcon Sport

Plus appelé en équipe de France depuis 2020, il semble avoir retrouvé ses jambes et ses crochets dévastateurs. Auteur d'un triplé face au LOU et d'un doublé contre Pau, sa forme du moment pourrait bien jouer en sa faveur. Et si les ailes du XV de France étaient totalement clermontoises, avec Penaud et Raka ?

Joseph, la confirmation

Depuis les équipes de France jeunes, Jordan Joseph est un phénomène. Le troisième ligne centre a pour habitude de tout ravager sur son passage, surtout lorsqu'il est en possession du ballon. Élu meilleur joueur de la Coupe du monde U20 2018 - qu'il a remporté aux côtés de Jean-Baptiste Gros, Louis Carbonel ou autre Romain Ntamack - son début de carrière pro au Racing 92 avait laissé quelques regrets. Prêté à Pau pour glaner du temps de jeu, il a explosé la saison dernière.

Top 14 - Jordan Joseph (Pau) face à ToulouseIcon Sport

Parmi les meilleurs 8 du championnat, la bombe Joseph avait été appelé pour un rassemblement lors du Tounoi des 6 Nations 2022. Finalement, à 22 ans, il est de nouveau appelé avec les Bleus, au détriment d'Alexandre Roumat ou d'Arthur Iturria. Il aura la chance de se montrer cet automne...