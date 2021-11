C’est un fait, à leur arrivée à la tête du XV de France, Fabien Galthié et son staff avaient comme volonté première de « révolutionner » la méthode de manager. De nouvelles manières de voir le rugby qui ont vu naître les expressions de « finisseurs » ou encore d’« entraînements à haute intensité ». Des idées qui font tant parler dans le paysage du rugby français. Autre sujet mis rapidement sur la table, le nombre de joueurs mis à disposition du staff tricolore pour travailler au mieux sur les terrains de Marcoussis. Après de longs mois de discussions avec les clubs de Top 14, Fabien Galthié convoque désormais quarante-deux joueurs à chacun des rassemblements.

Des 42, parlons-en justement pour cette tournée d’automne. Quelques secondes après l’annonce, les questions fusaient sur les réseaux sociaux et dans l’esprit des plus grands amateurs de rugby de l’Hexagone. Première surprise : pour préparer l’Argentine, la Géorgie et le duel final face aux All Blacks, Galthié sélectionne quatre arrières et sept (!) deuxième ligne (dont seulement deux profils de droitier, Willemse et Taofifenua). Un chiffre surprenant quand, à côté, sept joueurs arrivent à Marcoussis pour évoluer… en troisième ligne. Le calcul est rapidement fait quant à une plus grande nécessité de forces à ce poste que dans la cage.

Vidéo - Mourad de Toulon : "Fabien (Galthié), entre Jalibert et Ntamack, tu vas devoir choisir" 04:48

50 joueurs déjà convoqués

Sans surprise, quelques jours après le premier groupe annoncé, le staff français a dû faire face aux forfaits. Uini Atonio et Gabin Villière ne se rendront pas dans la capitale, pas pour l’instant en tout cas. Le Rochelais et le Toulonnais sont bien évidemment remplacés et a commencé, là, le jeu des chaises musicales entre Marcoussis et les centres d’entraînement des différents clubs de Top 14. Tous les jeudis sont relâchés quatorze membres du groupe France avant de revenir le dimanche. Normalement.

Depuis le début de la tournée, jamais ne sont revenus les mêmes joueurs. Des changements forcément dus aux blessures connues le week-end sur les pelouses du championnat (les relâchés pouvant évoluer avec leurs clubs), mais également aux ajustements que réalise le staff tricolore suivant la stratégie mise en place durant la semaine d’entraînement. Au total, ce sont déjà cinquante joueurs qui ont été convoqués au fil des semaines.

Par exemple, comme évoqué plus haut, sept deuxièmes ligne sont initialement arrivés à Marcoussis. Ils ne sont aujourd’hui plus que cinq avec les forfaits sur blessure de Florent Vanverberghe et Bernard Le Roux, remplacés dans le groupe par un troisième ligne, Alexandre Bécognée et… un pilier droit, Uini Atonio.

XV de France - Uini AtonioIcon Sport

Hounkpatin, de potentiel numéro deux à numéro cinq

Parce que, oui, avec le retour du pilier droit rochelais dans le groupe France, ce sont désormais quatre piliers droits qui postulent pour affronter la Géorgie. Un chiffre difficilement compréhensible. Mais dans cet enchaînement de listes, le plus surprenant est peut-être le sort réservé au pilier castrais, Wilfrid Hounkpatin.

Avec l’absence initiale de Mohamed Haouas et sa forme étincelante, le golgoth tarnais retrouvait Marcoussis dans la peau d’un potentiel remplaçant derrière Demba Bamba. Peut-être même plus… Mais renvoyé vers le CO il y a dix jours, il n’a depuis plus jamais été rappelé. Dorian Aldegheri lui étant désormais préféré en tant que numéro 3, alors qu’il ne figurait pas dans la première liste. Avec le retour d’Atonio, Hounkpatin donc est rétrogradé au mieux dans la peau d’un numéro cinq au poste.

Top 14 - Wilfrid Hounkpatin (Castres)Icon Sport

Ramos désormais troisième ouvreur

Depuis deux semaines, c’est la grande attraction de cette équipe de France : l’association Jalibert-Ntamack ! Sauf que, là aussi, en quelques semaines, la donne a changé. Depuis le début du rassemblement, le staff tricolore avait un troisième demi d’ouverture, en l’occurrence le Palois Antoine Hastoy. Une présence bien utile pour se mettre face au duo infernal lors des oppositions dirigées. Mais ce dimanche, le numéro dix béarnais n’a pas été rappelé et aucun autre joueur, habitué du poste, n’est remonté à Marcoussis.

Si l’on s’avance un peu, on peut penser que c’est le Toulousain, Thomas Ramos, qui endosse le rôle du troisième numéro 10 de ce groupe France. Mais le staff tricolore nous y habitue depuis de longs mois désormais : inutile de trop s’avancer.