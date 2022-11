Antoine Dupont a écopé de quatre matchs de suspension après son carton rouge du dernier France-Afrique du Sud. Pieter Steph Du Toit , lui aussi expulsé ne sera banni "que" pour trois matchs. Ce dernier avait asséné un coup de tête au visage de Jonathan Danty alors qu’Antoine avait été jugé coupable d’une charge mal maîtrisée sur un joueur en l’air. Nous avons pu consulter le calibrage de ces deux sanctions et les paramètres reconnus par la commission de discipline de World Rugby.

A priori, le geste du Sud-Africain apparaît plus grave, pas loin de l’agression, même s’il peut se réfugier derrière la notion de "déblayage". Il n’a d’ailleurs pas plaidé coupable. Selon la commission de discipline, le point d’entrée était à six matchs. Mais il est clair que son geste était volontaire. Et en plus Jonathan Danty a été blessé au plancher orbitaire.

Antoine Dupont lui a fait une charge sur Cheslin Kolbe qui était en l’air et qui est retombé sur la tête. Son point d’entrée était situé à huit matchs. On peut reprocher au capitaine français de ne pas avoir maîtrisé son geste, ce qui l'a fait. Mais ce n’est assurément pas une agression et pourtant, il est plus sanctionné que son adversaire. Lui, a plaidé coupable et, fait troublant, son adversaire n’a pas été considéré comme blessé (le document de World rugby est explicite). Comment peut-on expliquer cette sévérité ?

Les explications sur la sanction d'Antoine Dupont.Other Agency

Les explications sur la sanction de du Toit. Other Agency

La notion de vulnérabilité

La seule explication réside dans un paramètre retenu exclusivement contre Dupont : il a percuté un "joueur vulnérable". En clair, Kolbe était en l’air. Danty, lui, n’était pas en position vulnérable.

Ainsi le législateur considère moins grave le fait d’avoir fracturé le plancher orbital d’un adversaire que de lui faire courir le risque de se blesser à la moelle épinière. C’est la dangerosité du geste qui est sanctionné, plus que les dégâts réels et que l’intentionnalité.

C’est ce qu’il faut retenir de ces deux sanctions qui auront du mal à être comprises par le grand public. Ce qu’a fait Antoine Dupont était de l’ordre du réflexe, le plongeon de Pieter-Steph Du toit était totalement volontaire. On peut prendre ça pour une injustice.