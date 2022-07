Gros programme en vue pour les Bleus avant la prochaine Coupe du Monde. Dans la convention FFR/LNR, sont communiquées les affiches et les dates des quatre matchs amicaux que disputera le XV de France afin de se préparer au mieux pour le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Le 5 août 2023, les Bleus affronteront tout d'abord l'Écosse. Des Écossais qu'ils retrouveront une semaine plus tard, le 12 pour être précis. Les deux autres adversaires seront les Fidji et l'Australie. Le duel face aux Fidjiens est prévu le 19 août tandis que la préparation se terminera le 26 contre les Wallabies. Les lieux et les horaires n'ont bien évidemment pas encore été communiqués.

Avant de chausser les crampons pour de bon, le XV de France effectuera deux stages de préparation. Huit jours après la finale du Top 14, prévue le 17 juin, les joueurs sélectionnés s'envoleront pour la Guyane du 25 au 30 juin inclus. Un autre stage est programmé du côté de Monaco, il s'achèvera le 16 juillet. Deux petites coupures permettront aux joueurs de changer d'air, chacune à l'issue des deux stages.

42 joueurs mis à disposition du staff

Ce n'était un secret pour personne, mais le staff tricolore possèdera à sa disposition 42 joueurs au début de la préparation. Un nombre qui sera ensuite ramené à 33 au soir du 28 août, à l'issue des quatre matchs amicaux.

Concernant le championnat, les trois premières journées de Top 14 se disputeront avant le Mondial. S'en suivra ensuite une "pause" jusqu'au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, soit le 29 octobre 2023. À noter que lors des deux premières journées de championnat, entre 9 et 14 joueurs seront libérés parmi le groupe des 42 et remis à disposition de leur club. Pour ce qui est de la troisième journée, seuls les 9 joueurs non-retenus dans le groupe définitif de 33 pourront fouler les pelouses de l'Hexagone avec le maillot de leur club sur les épaules.