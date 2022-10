Killian Geraci renaît. Après s’être rompu les ligaments croisés en janvier dernier, le deuxième ligne du LOU a disputé cinq matchs avec son club depuis le début de la saison. Le Lyonnais enchaîne les bonnes prestations et a de nouveau été convoqué en équipe de France. À moins de deux semaines d’affronter les Wallabies, les “challengers” ont tout à gagner pour briller aux yeux de Fabien Galthié. Pour Geraci, l’objectif est clair : "Ma blessure au genou a vraiment été un coup d’arrêt. Je suis très content d’être là, le but sera d’accrocher un match sur cette tournée. Je n’ai rejoué que depuis cinq matchs et c’est clair que depuis ma grosse blessure aux ligaments croisés je profite davantage des matchs que je joue ou des rassemblements comme celui-ci" espère le Lyonnais.

Une rude concurrence en seconde ligne

Pour ce premier entraînement collectif du rassemblement, plusieurs éléments moteurs du pack n’ont pas pris part à la séance pour être mis au repos, comme Thibaud Flament. Le deuxième ligne toulousain est bien revenu de blessure et semble être un concurrent de Geraci, derrière les favoris Willemse et Woki. "On a une concurrence en deuxième ligne qui est saine, et c’est ce qui permet à l’équipe de bien tourner on le sait. Il y a des profils différents et j’espère apporter. Fabien me fait confiance malgré la grosse blessure que j’ai eu et j’en suis très reconnaissant. Maintenant c’est à moi de lui rendre cette confiance" apprécie le Lyonnais, très lucide sur son statut et sa situation en sélection. "Je vais peut-être rentrer en club en milieu de semaine, mais je sais aussi qu’une présence dans le groupe peut se faire sur un détail à l’entraînement et je vais tout faire pour être sélectionné". L’un des hommes de l’ombre pourrait ainsi plonger dans la lumière.

Clément Labonne.