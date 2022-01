Tout en évoquant la grave blessure de Geraci, Galthié revenait sur celle du Bordelais Romain Buros, touché à l'épaule lors de la rencontre face à Biarritz en début de mois, et absent plusieurs mois. "Nous avons déjà vécu un coup dur quand Romain Buros s’est jeté sur un geste défensif magnifique pour sauver un bonus, confiait le sélectionneur. Je le lui ai dit. Il a mis son corps sur la ligne et il en a pris pour quatre mois. C’est injuste. Il était dans notre liste des 42. Idem pour Killian Geraci qui s’est blessé aux croisés. Il était dans notre liste des 42, dans notre liste des 28, dans notre liste des 23 et même, à ce moment-là, titulaire à gauche de la deuxième ligne."

Il développait même : "Tous les lundis, on fait notre groupe. On commence par les finisseurs, puis les "starters", puis les cinq joueurs supplémentaires et enfin les quatorze autres. J’ai dit à Killian Geraci : "Ce lundi, tu étais titulaire à gauche."" Sans pouvoir appeler Géraci, Fabien Galthié disposera tout de même d'énormément d'armes en seconde ligne. Flament, Le Roux, Taofifenua, Vanverberghe, Willemse et Verhaeghe font notamment partie du groupe.

