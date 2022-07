C’est le sujet qui va animer bon nombre de débats jusqu’en automne et la prochaine tournée du XV de France. Qui sera le capitaine des Bleus face à l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon. Deux noms ressortent bien évidemment du bois : Antoine Dupont et Charles Ollivon. Le premier est tout simplement le meilleur joueur du Monde et a fait plus qu’assurer l’intérim durant l’absence du second. Le troisième ligne a fait son retour en sélection nationale au Japon après une longue absence due à une rupture des ligaments croisés d’un genou.

Alors qui de mieux pour évoquer le sujet qu’un ancien grand capitaine tricolore ? Dans les colonnes de Midi Olympique, Fabien Pelous s’est exprimé sur ce difficile choix que va devoir faire le staff mené par Fabien Galthié. Pour l’ancien joueur du Stade toulousain, il existe plusieurs leaders dans ce groupe France : "Qu’il faille le faire pour des raisons administratives, je l’entends. Mais dans la vie interne du groupe et l’inconscient des autres joueurs, je ne serais pas surpris que les choses ne soient pas figées. On a assez de grands capitaines en club pour cela. Il y a aussi Marchand à Toulouse, Alldritt à La Rochelle, Fickou souvent au Racing, Cros qui l’a été dans toutes les sélections de jeunes. Le capitanat peut être supporté par plusieurs individus."

L’expérience du trio Pelous-Ibanez-Galthié

Fabien Pelous sait de quoi il parle. Durant sa carrière, il a vécu ce que pourrait vivre très prochainement Charles Ollivon. Alors qu’il était capitaine, le deuxième ligne du Stade toulousain s’était vu retirer le brassard au profit de Raphaël Ibanez. "Cela n’avait pas été dur à vivre pour moi à l’époque. Que j’ai le statut ou pas, j’agissais de la même manière. Ensuite, avec Fabien, nous avons partagé le capitanat à trois. Cela ne m’a jamais froissé de ne pas l’avoir."

Le décision de ce capitaine pour la tournée d’automne est loin d’être minime pour le staff tricolore. Si tout se déroule comme prévu, toutes les forces françaises, en tout cas, toutes celles qui prétendent à porter le brassard devraient être là. Le joueur qui aura l’honneur d’être désigné ou d’être conforté même, aura toutes les clés en main pour mener l’équipe de France jusqu’à et durant le Mondial 2023.

Pour lire l'article complet au sujet du capitanat, c'est sur Midi-Olympique.fr !