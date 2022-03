Si le responsable fédéral se refuse d’intervenir dans le débat qui pourrait intervenir pour savoir, si Charles Ollivon, devait faire son retour en équipe de France, doit ou pas retrouver le brassard, il donne quelques indices en détaillant les qualités d’Antoine Dupont.

"Antoine, c’est un monstre de notre jeu. Il n’y en a pas un tous les ans. Il répond toujours présent quand il faut l’être. C’est un champion. Le champion, c’est celui qui décide. Et Antoine décide. Il est toujours décisif. Tu sens qu’il est le patron naturel de cette équipe. Ses partenaires le regardent comme un patron. Antoine ne parle pas beaucoup, ne tape pas souvent du poing sur la table, mais d’un regard, d’un mot… Il a juste à froncer les sourcils pour se faire comprendre. Le football avait «Zizou», le handball Karabatic, nous avons Dupont.C’est LE patron de cette équipe. Il me rappelle tellement quelqu'un qui a compté pour moi, qui est Jacques Fouroux. Ils ont tous les deux portés les couleurs du FC Auch. Il en est son decsendant naturel. Les autres le badent et sont prêts à aller au bout du monde avec lui. Fin de la discussion.", déclare-t-il dans les colonnes de Midi Olympique.