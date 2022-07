C'est une surprise qui n'en est plus vraiment une. Comme annoncé depuis plusieurs jours, le virevoltant Max Spring sera titulaire à l'arrière samedi, pour sa toute première cape avec la maillot tricolore. Le jeune Racingman (22 ans) remplace ainsi le buteur Melvyn Jaminet, ce qui devrait laisser la charge des pénalités et des transformations à Maxime Lucu.

Au centre, Yoram Moeafana sera encore associé à Virimi Vakatawa. En délicatesse lors du premier test, le joueur du Racing 92 aura l'occasion de se relancer.

D'autre part, ce sont Matthis Lebel et Damian Penaud qui occuperont les ailes françaises, même si le second avait un temps été pressenti pour évoluer au centre. Comme à Toyota, Maxime Lucu et Matthieu Jalibert dicteront quant à eux le jeu des Bleus à la charnière.

Devant, rien ne change

Si on compte un changement dans les lignes arrières, le pack, lui, reste identique. Comme lors du premier test, Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka et Demba Bamba formeront la première ligne. Derrière, Thibaud Flament et Thomas Jolmes sont reconduits pour caler la mêlée et faire parler leurs qualités défensives. En troisième ligne, le capitaine Charles Ollivon sera entouré de Dylan Cretin et Yoan Tanga. Plutôt à son aise pour sa première sélection, le Francilien doit maintenant confirmer.

Sur le banc de touche, on note l'apparition du flanker Ibrahim Diallo. Le Racingman prend la place de Selevasio Tolofua.

Le XV des Bleus : 15. Spring ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Moefana, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Tanga, 6. Cretin ; 5. Jolmes, 4. Flament ; 3. Bamba, 2. Mauvaka, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Lavault, 20. Diallo, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Hastoy.