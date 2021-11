Jalibert - Ntamack, saison 3, épidose 16. Ce jeudi, la mini-série avec le Bordelais et le Toulousain en tant que personnages principaux a connu un nouveau tournant. Associés lors des deux premiers test-matchs, les deux pépites tricolores ne le seront pas face aux All Blacks, du moins au coup d'envoi. Le staff français a fait le choix de titulariser Romain Ntamack à l'ouverture, et donc de reléguer Matthieu Jalibert sur le banc.

Une décision expliquée par Fabien Galthié par ces mots : "Nous avons eu la chance d'avoir eu deux matchs pour tester cette association entre Romain et Matthieu. Nous avons choisi après une dizaine d'entraînements de modifier notre composition de départ. C'est un choix de performance. L'expérience collective est importante dans ce genre de rencontres, c'est pour cela qu'associer Antoine Dupont et Romain Ntamack nous semble plus logique, tout comme notre paire de centres. On a choisi cette formule au coup d'envoi pour performer. Ce n'est en aucun cas un choix par défaut."

Vous l'aurez donc compris, le fait d'évoluer tous les jours depuis plusieurs saisons avec Antoine Dupont a pesé dans la balance pour Romain Ntamack. Leur duo fait des merveilles en Top 14 et rafle tout sur son passage. C'est donc au final, un choix facilement compréhensible de la part du staff tricolore même si la décision semble dure pour Matthieu Jalibert.

Que retenir de l'association "Jalimack" ?

Loin de nous l'idée d'utiliser les temps du passé pour évoquer cette association qui aura tant animé les foules durant cette tournée d'automne. Mais ce choix, de modifier le quinze de départ juste pour le match le plus important de l'année, semble être un énorme désaveux pour cette stratégie de jeu.



La "Jalimack" laissera peut-être la trace dans le futur d'un duo prometteur, mais qui n'aura jamais réussi à réellement se trouver, ou presque. Le talent coule évidemment à flot, la complémentarité, elle, a cruellement manqué. Les deux joueurs sont apparus "bridés", comme si chacun n'exploitait pas totalement son potentiel. Un sentiment qu'ont peut-être également ressenti Fabien Galthié et son staff, de manière à prendre la décision de retourner quelques mois en arrière. À l'époque, Romain Ntamack était indiscutable avec le numéro dix dans le dos, et Matthieu Jalibert officiait en tant que joker de luxe.

Cela devrait donc être de nouveau le cas ce samedi soir. Admettons qu'il n'y aura aucun changement prématuré, le Bordelais débutera la rencontre sur le banc, en attendant son heure, à l'ouverture ou à l'arrière puisqu'il est le remplaçant qui va couvrir tous les postes de la ligne arrière.