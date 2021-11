Certains en rêvaient depuis des mois, Matthieu Jalibert et Romain Ntamack vont débuter une rencontre ensemble sous le maillot du XV de France. Le Toulousain débutera ce premier test-match au poste de premier centre, il sera aligné aux côtés de Gaël Fickou. Autre petite nouveauté dans la ligne arrière bleue, Melvyn Jaminet, auteur d'une tournée en Australie exceptionnelle arrive cet automne dans la peau d'un titulaire. Le Perpignanais sera également chargé de buter face aux Argentins.

Pour ce qui est du pack de devant, si la première ligne est relativement classique, un nouveau visage vient s'intégrer en deuxième ligne. Le joueur du Stade toulousain, Thibaud Flament va fêter sa première apparition avec la sélection française. Derrière lui, il retrouvera d'autres grands gagnants de la tournée estivale de l'autre côté du Monde.

Cameron Woki et Anthony Jelonch ont gagné leur place de titulaire derrière la cage tricolore. L'ancien Castrais aura même le numéro huit dans le dos, Grégory Alldritt étant placé sur le banc, parmi les "finisseurs". À noter que Sekou Macalou est également sur le banc, dans un dispositif "6-2", c'est à dire avec six avants et deux arrières pour terminer la rencontre.

Le XV de départ des Bleus : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Ntamack, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Woki, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Alldritt, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Danty.