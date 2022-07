Au coup de sifflet final de la rencontre face aux Anglais, le 19 mars, ce n’est pas seulement le dixième grand chelem de l’histoire du XV de France que la bande d’Antione Dupont a validé. Mais bien un « grand huit » plus rare encore, puisque les Bleus n’y étaient parvenus qu’à trois reprises depuis l’après-Guerre, en 1998, 2001-2002 et 2004. Trois séries exceptionnelles qui se sont toutefois brisées sur l’écueil du neuvième match, et c’est bien en quoi cette tournée au Japon prend toute son importance…

En effet, en l’emportant demain au Toyota Stadium d’Aichi, les Bleus réaliseraient une première dans l’ère moderne, prolongeant à neuf matchs une série d’invincibilité débutée face à l’Argentine le 6 novembre 2021. Toutefois, on ne saurait pas ici parler de véritable record… En effet, celui-ci ne pourrait jamais être qu’égalé à Tokyo le 9 juillet, sachant que le record absolu de victoires consécutives réalisé par le XV de France est bien de 10 succès, obtenus entre 1931 et 1937.

10 succès, dont 8 contre l’Allemagne...

Alors certes, on pourra nous rétorquer que ce précédent record en est un au rabais, puisqu’il fut notamment obtenu au prix de huit confrontations contre l’Allemagne nazie. La faute à une sinistre époque qui avait vu les Home Unions exclure les Bleus du Tournoi, afin de punir le rugby français de la violence et du "professionnalisme" qui gangrenaient alors son championnat. Autres temps, autres mœurs, dont les hommes de Fabien Galthié n’ont évidemment pas grand-chose à faire…

Reste que ces test-matchs étaient bel et bien officiels, demeurent gravés dans le marbre, et constituent le réel objectif à viser si les Bleus souhaitent faire effacer le précédent record des tablettes. Lequel ne pourra en conséquence être obtenu qu’en cas de 11e victoire le 12 novembre face à l’Australie, contre des Wallabies qui sont à ce jour les derniers à avoir battu nos Bleus… À la seule condition, évidemment, d’avoir préalablement obtenu au Japon les deux succès indispensables !

La série du record

6 avril 1931 : France- Angleterre (14-13)

19 avril 1931 : France-Allemagne (34-0)

17 avril 1932 : Allemagne-France (4-20)

26 mars 1933 : France- Allemagne (38-17)

25 mars 1934 : Allemagne-France (9-13)

24 mars 1935 : France-Allemagne (18-3)

17 mai 1936 : Allemagne-France (14-19)

1er novembre 1936 : Allemagne-France (3-6)

18 avril 1937 : France-Allemagne (27-6)

17 octobre 1937 : France-Italie (43-5)