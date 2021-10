Elle était attendue et elle s'est fait attendre, mais la liste des quarante-deux retenus est enfin connue ! Pour préparer les rencontres face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande, le staff tricolore a décidé de convoquer neuf néophytes. Parmi eux, on retrouve Thibaut Flament, Thierry Paiva ou encore Matthis Lebel qui vont connaître leur premier rassemblement avec la grande équipe de France. Les deux Toulousains étaient attendus et auront peut-être la chance de fêter leur première sélection en novembre. Les deux autres petites surprises au niveau des convoqués se nomment Romain Buros et Tani Vili. Les deux joueurs, présents en Australie cet été mais privés de temps de jeu, seront tout de même de la partie.

Au niveau des absents, on pense directement aux Selevasio Tolofua, Camille Chat, Pierre Bourgarit ou encore Louis Carbonel. Toujours appelés dernièrement sauf blessure, ils ne font pas partie de cette liste. Antoine Hastoy a été préféré au Toulonnais pour être le troisième demi d'ouverture des 42. Pour Tolofua, cette absence a de quoi faire parler mais le staff français a privilégié la polyvalence de Sekou Macalou derrière les indiscutables et Ibrahim Diallo, très en forme en ce moment.

Pour rappel, tout ce beau monde va se réunir ce dimanche 24 octobre pour débuter la préparation de cette tournée d'automne. Pour les joueurs rochelais et toulonnais, qui s'affronteront dimanche soir, ils rejoindront Marcoussis lundi.

Le groupe du XV de France :

Piliers : Bamba, Baille, Hounkpatin, Gros, Paiva, Atonio.

Talonneurs : Barlot, Mauvaka, Marchand.

Deuxième ligne : Willemse, Le Roux, R. Taofifenua, Geraci, Vanverberghe, Flament, Verhaeghe.

Troisième ligne : Alldritt, Jelonch, Woki, Cretin, Cros, Macalou, Diallo.

Demis de mêlée : Dupont, Couilloud, Lucu.

Demis d'ouverture : Ntamack, Jalibert, Hastoy.

Centres : Fickou, Vakatawa, Vili, Moefana, Danty.

Ailiers : Villière, Penaud, Lebel, D. Taofifenua.

Arrières : Dulin, Jaminet, Buros, Ramos.