Avec Shaun Edwards, autre entraîneur de l'équipe, et les arrières Max Spring (Racing 92) et Aymeric Luc (Toulon), Labit, 54 ans, avait été testé positif au Covid-19 et placé à l'isolement le 22 juin dernier, juste avant le départ du groupe pour le Japon. Le XV de France doit affronter une première fois le Japon, samedi 2 juillet à Aichi, avant de défier les "Brave Blossoms" une deuxième fois le 9 juillet à Tokyo.