Voilà une absence qui risque de rebattre les cartes au poste de pilier droit. L'habituel numéro un, le Montpelliérain Mohamed Haouas, est blessé et ne devrait pas être en mesure de figurer dans la liste des joueurs appelés pour les tests de novembre et qui sera dévoilée demain lundi par le staff de l'équipe de France. C'est son manager en club, Philippe Saint-André, qui l'a indiqué en conférence de presse d'après-match : "Momo est blessé, il a un problème musculaire. La reprise n'est pas encore pour les prochains jours", indiquait le technicien. Pour rappel, Haouas n'a pas rejoué depuis la cinquième journée, et la venue de La Rochelle au GGL Stadium. Remplaçant, il avait disputé 31 minutes de match. Et depuis, plus rien.

XV de France - Mohamed Haouas avec le maillot des BleusRugbyrama

Quand on demanda à "PSA" s'il estimait que la participation de son pilier droit à la tournée d'automne était compromise, il ne fut pas vraiment rassurant : "Je ne suis pas le sélectionneur de l'équipe de France mais pour l'instant il est blessé et je ne pense pas qu'il jouera avant le Stade français, donc dans trois semaines. Même s'il peut y avoir des miracles, et on l'espère."

Qui sera le numéro un ?

Cette absence du pilier aux 12 sélections pour 11 titularisations va donc ouvrir des perspectives à ses concurrents. Trois hommes se détachent : l'expérimenté Rochelais Uini Atonio, auteur d'une entrée en jeu remarquée à Brive où il a participé activement à la victoire des siens. Ensuite, citons le Lyonnais Demba Bamba, qui compte déjà 17 sélections avec le XV de France depuis novembre 2018 et signe un bon début de saison avec le Lou. Enfin, comment ne pas mentionner le Castrais Wilfrid Hounkpatin qui, grâce à sa puissance, a déjà signé deux doublés en Top 14 ? Certes, le Tarnais ne compte qu'une seule sélection en Bleu, gagnée cet été en Australie, mais il fait clairement partie des hommes en forme du moment.