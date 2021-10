Comment s'est passé votre arrivée à Marcoussis ?

Très bien, il y a un bon groupe et une bonne ambiance donc quand il y a tout ça c'est facile et tout s'enchaîne avec les entraînements.

Le temps ne vous paraît pas trop long ici ?

Cette bulle sanitaire est un peu compliquée pour tout le monde mais on a un bon groupe donc tous les soirs on se retrouve. C'est parfois long mais avec les grosses journées d'entraînements on en profite aussi pour se reposer.

Après une semaine d'entraînement, y a-t-il des axes de travail différents par rapport à la tournée de cet été ?

Oui c'est différent car en Australie c'était la fin de la saison de Top 14 avec un groupe où il y avait pas mal de nouveau. Cette fois c'est différent car les joueurs se connaissent un peu plus et on retrouve aussi des joueurs qu'il y avait en Australie, donc l'adaptation se passe bien. Il y à la fois des différences mais aussi des similitudes. On travaille de la même façon avec la même intensité qu'en Australie.

Avez-vous envie de confirmer votre prestation en Australie avec cette tournée d'Automne ?

Oui confirmer forcément mais je ne me suis pas mis d'objectifs précis, j'essaie simplement de donner mon maximum aux entraînements et d'être le plus performant possible, en plus il y a une bonne concurrence qui élève le niveau à chaque entraînement. En fonction des choix des entraîneurs je donnerai le maximum comme en Australie. Quand on vient ici il y a toujours l'envie d'être titulaire mais il y a de très bons joueurs donc il faut donner le meilleur de soi pour jouer.

À l’entraînement il y a pas mal de changements à l'arrière, comment se passe l'adaptation ?

Ça s'est très bien passé, il y a des joueurs que je ne connais pas mais dès qu'on se retrouve sur le terrain tous ensemble tout va très vite et on se comprend rapidement en discuter aussi bien de l'attaque que de la défense donc quand on parle le même langage avec les mecs il n'y a pas forcément besoin de se connaître pour que ça marche sur un terrain.

Qu'est-ce que cela vous fait d'être à nouveau avec l'équipe de France ?

C'est toujours un plaisir de porter le maillot de l'équipe de France, en plus en France. Ça serait quelque chose d'énorme, mais aujourd'hui on reste focalisé sur les entraînements qui arrivent avant ce match contre l'Argentine.

Avez-vous commencé à travailler sur cette équipe d'Argentine ?

Non, pour le moment on se focalise sur la qualité de nos entraînements et notre préparation collective pour être tous performant contre l'Argentine.

Il y a plusieurs joueurs qui ont un très bon jeu au pied, comment vous répartissez-vous les rôles ?

Ça vient assez naturellement, on sait que si on est dans l'urgence on peut s'appuyer sur un autre joueur qui a aussi un bon jeu au pied. Dans le groupe on sait qu'on peut se faire confiance sur ça.